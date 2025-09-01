Posiciones Liga MX: Así quedó previo al parón por Fecha FIFA

EXCELSIOR

Antes de que el Apertura 2025 de Liga MX sufra un nuevo parón, ahora por la Fecha FIFA, Rayados de Monterrey se mantiene como líder del torneo con 18 de 21 puntos obtenidos; Chivas el único de los ‘grandes’ que se mantiene fuera de Liguilla y Play-in.

Con 24 goles anotados durante el fin de semana, la Jornada 7 del Apertura 2025 se convirtió en la primera que no contó con empates, producto de 5 victorias de los locales por 4 de los visitantes. Estos fueron los resultados.

Atlético San Luis 1-3 Toluca.

– FC Juárez 1-0 Mazatlán.

– Puebla 2-4 Monterrey.

– León 3-0 Querétaro.

– Santos 0-1 Tigres.

– Chivas 1-2 Cruz Azul.

– América 2-0 Pachuca.

– Pumas 1-0 Atlas.

– Xolos 3-0 Necaxa.

TABLA GENERAL APERTURA 2025: AL MOMENTO

Al final de las 17 jornadas, seis equipos accederán directo a los Cuartos de Final del Apertura 2025, mientras que cuatro más buscarán su boleto a la ‘Fiesta grande’ mediante la ronda de Play-in; ocho estarán total y completamente eliminados de la contienda por el título.

1. Monterrey / 18 puntos (+8 diferencia de goles).

2. América / 17 (+9).

3. Cruz Azul / 17 (+7).

*4. Tigres / 13 (+8).

5. Toluca / 13 (+6).

6. Pachuca / 13 (+4).

7. Xolos / 12 (+4).

8. FC Juárez / 11 (0).

9. León / 10 (-1).

10. Pumas / 9 (-1).

11. Santos / 6 (-2).

12. Mazatlán / 6 (-2).

13. Atlético San Luis / 6 (-3).

14. Atlas / 5 (-7).

15. Necaxa / 5 (-7).

*16. Chivas / 4 (-3).

17. Querétaro / 4 (-8).

18. Puebla / 4 (-12).

ASÍ SE JUGARÍA LA LIGUILLA DEL APERTURA 2025

Pese a contar con su boleto directo a Cuartos de final, Monterrey y América estarían pendientes de lo que suceda en la ronda de Play-in para conocer a su rival en la primer instancia de la Liguilla.

(3º) Cruz Azul Vs Pachuca (6º) / La Máquina de Nicolás Larcamón se estaría enfrentando a los Tuzos de Jaime Lozano en la fase de Cuartos de Final, arrancando la eliminatoria en la ‘Bella Airosa’ y cerrando en la capital del país dentro de la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

(4º) Tigres Vs Toluca (5º) / protagonizando uno de los duelos con mayor intensidad en los Cuartos de Final, Diablos y Felinos cerrarían su eliminatoria en la Sultana del Norte en donde el conjunto Escarlata intentaría seguir en la contienda para revalidar su título y sumarse a la lista de bicampeones en torneos cortos.

Play-in A / (7º) Xolos Vs FC Juárez (8º)

Con Gilberto Mora como máximo protagonista, Tijuana estaría recibiendo a los Bravos en la cancha del Estadio Caliente para definir al rival de América en los Cuartos de Final.

El perdedor, recibirá al ganador del Play-in B en casa para definir al octavo invitado a la ‘Fiesta grande’ del Apertura 2025.

Play-in B / (9º) León Vs Pumas (10º)

En duelo de felinos, La Fiera y los universitarios de Efraín Juárez estarían jugándose su última oportunidad para instalarse entre los ocho mejores del certamen. El perdedor de este duelo estaría eliminado del Apertura 2025.

El ganador de este compromiso jugaría de visita ante el perdedor del Play-in A para definir al último equipo en Cuartos de Final y al rival de Rayados de Monterrey.