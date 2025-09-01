Fórmula 1: Así marcha el Campeonato de Pilotos 2025

RÉCORD
Concluyó el Gran Premio de Países Bajos, y aunque el Campeonato de Pilotos se sigue moviendo, Óscar Piastri se mantiene en lo más alto y logró una significativa ventaja sobre Lando Norris, que no pudo terminar la carrera. Max Verstappen aprovechó esto para quedar segundo, a pesar de lo cual se mantiene la tercera posición ante el acecho de Russell.
Los dos pilotos de McLaren se mantienen en lo más alto de la clasificación, pero Norris perdió terreno con su abandono y ahora más de 30 puntos lo separan de su compañero de equipo. Si bien quedan nueve carreras y tres sprint para revertir la situación, el británico ahora tendrá un camino complicado.
Mad Max está cada vez más lejos de los líderes, a más de 100 de Piastri y a 70 de Norris, por lo que a menos que haya una mejora considerable en el RB21, luce muy complicado que los alcance.
Detrás de los lideres, George Russell se aleja de Charles Leclerc en quinto lugar. El monegasco no terminó la carrera en Zandvoort por un choque con Andrea Kimi Antonelli, por lo que perdió terreno en la lucha por meterse en el cuarto lugar del campeonato.
Así marcha el Campeonato de Pilotos
|Posición
|Piloto
|Puntos
|1
|Oscar Piastri
|309
|2
|Lando Norris
|275
|3
|Max Verstappen
|205
|4
|George Russell
|184
|5
|Charles Leclerc
|151
|6
|Lewis Hamilton
|109
|7
|Kimi Antonelli
|64
|8
|Alexander Albon
|64
|9
|Nico Hülkenberg
|37
|10
|Isack Hadjar
|37
|11
|Lance Stroll
|32
|12
|Fernando Alonso
|30
|13
|Esteban Ocon
|28
|14
|Pierre Gasly
|20
|15
|Liam Lawson
|20
|16
|Carlos Sainz
|16
|17
|Oliver Bearman
|16
|18
|Gabriel Bortoleto
|14
|19
|Yuki Tsunoda
|12
|20
|Franco Colapinto
|0
|21
|Jack Doohan
|0
