En Atlixco, Ariadna Ayala presentó el festival de la cemita

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, junto con el comité organizador, anunció que el Festival de la Cemita Poblana 2025 se realizará por primera vez en este Pueblo Mágico los días 5, 6 y 7 de septiembre en el Centro de Convenciones, de 11:00 a 20:00 horas, evento que espera reunir a más de 10 mil visitantes y generar una derrama económica superior a los 2 millones de pesos en beneficio de las familias atlixquenses.

La edición 2025 ofrecerá 65 variedades de cemitas, más de 36 horas de espectáculos artísticos, talleres gastronómicos, ponencias y la participación de países invitados como Cuba, Marruecos y Brasil, que compartirán lo mejor de su cocina y cultura. Todo en un ambiente 100 % familiar con la presencia de talento local.

En su intervención, la presidenta Ariadna Ayala destacó que Atlixco es un referente nacional e internacional, y que con festivales de esta magnitud se impulsa una visión integral de desarrollo que equilibra la economía con la cultura, consolidando al municipio como un destino de grandes eventos, infraestructura de calidad y rica tradición gastronómica.

Finalmente, la presidenta municipal invitó a turistas y familias locales a vivir un fin de semana único en Atlixco, ciudad del arte y la cultura, que además recibirá el mismo fin de semana el Festival Atlixcayotontli en el emblemático Cerro de San Miguel.