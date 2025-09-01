Identifican a la banda de rateros de restaurantes de la colonia La Paz

María Tenahua
El secretario de Seguridad Ciudadana de Puebla capital, Félix Pallares Miranda, indicó que ya tienen indentificados a los integrantes de una banda de robos de restaurantes en la zona de La Paz.
Refirió que en fines de semana se realizan despliegues especiales en estas zonas.
You may also like
-
Investigador del ICUAP estudia bacteria capaz de descomponer PET
-
Liberan a mujeres que dañaron la fuente de San Miguel en el zócalo de Puebla capital
-
Gobierno de Puebla duplicará el presupuesto de obra comunitaria: Choco Parra
-
“Naranjitas” deben esperar para recibir su bono: Rodríguez Corte
-
50% de posibilidades la tarde del lunes en Puebla capital