Ariadna Ayala entregó uniformes a empleados del ayuntamiento de Atlixco

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala inició la entrega de uniformes al personal de la Jefatura de Limpia, como parte de una jornada que beneficiará a más de 200 trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos.
Desde 2021, Ariadna Ayala ha consolidado esta política anual para brindar identidad, seguridad y reconocimiento al personal operativo.
En esta primera etapa, las y los trabajadores recibieron pantalones, camisolas, botas, sombreros y mochila; en los próximos días continuará la entrega en áreas como Imagen Urbana, Panteones, Alumbrado Público, Rastro y Relleno Sanitario.
“Estos uniformes son una herramienta más y un reconocimiento a su esfuerzo. El Atlixco que soñamos se construye con amor y trabajo conjunto”, señaló la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala.
