Eudoxio Morales se suma a Lilia Cedillo Ramírez

Nadie descubre el hilo negro al señalar que cada día Lilia Cedillo Ramírez suma voluntades, para reelegirse como rectora de la BUAP: Video: Lilia Cedillo se registró en la BUAP

Como ya es del conocimiento público, la semana pasada, Beatriz Gutiérrez Müller, representante del aguerrido Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) y esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien primero había sido nombrada como precandidata y después externó su respaldo a la reelección de Lilia Cedillo Ramírez.

Y este domingo la actual rectora sumó otro apoyo muy importante, que vale la pena particularizar y contextualizar, ya que implica un gran significado político, el de Eudoxio Morales Flores , ex profesor investigador titular de la BUAP, ex diputado federal suplente y quien contendiera contra Alfonso Esparza Ortiz: Eudoxio Morales

En sus redes sociales, al explicitar el respaldo a Lilia Cedillo, Eudoxio Morales cuestiona a los ex aspirantes rechazados por presentar documentación ilegales y enfatiza: “Nuestro apoyo total, de manera estrictamente personal, a la mejor universitaria en estos momentos miembro del SNI nivel 2, que cumple con toda la experiencia de las principales funciones sustantivas de nuestra #Universidad, la Dra Lilia Cedillo Ramírez, Adelante querida RectorA, los universitarios activos y no, en su inmensa mayoría estamos contigo.@destacar

FERNÁNDEZ NOROÑA Y ALITO MORENO…TAN MALO EL PINTO COMO EL COLORADO

No, ni a cuál irle: Tan malo el pinto como el colorado en la presunta disputa entre el presidente del Senado y su “compañero” del PRI, Gerardo Fernández Noroña y Alito Moreno, respectivamente, quienes la semana pasada protagonizaron un vergonzoso escándalo en lo que –desde hace mucho – dejó de ser la pomposa “Cámara Alta”.

Lo curioso es que ambos son INCREIBLEMENTE PARECIDOS, casi dos gotas de agua, porque, independientemente de sus ambiciones y diferencias políticas, son millonarios, provocadores, acusados de violentar mujeres, incongruentes, intolerantes, autoritarios y utilizan el discurso de la supuesta “defensa del pueblo”, para justificar sus tropelías y abusos.

Y lo peor es que –TRISTEMENTE PARA NUESTRO PAÍS- uno o los dos podrían estar en la boleta de la contienda presidencial del 2030, ya que ninguno esconde sus ambiciones y, en una de esas, México está tan perdido que, quizás, Fernández Noroña y Alito Moreno se disputen el poder federal: ‘Alito’ Moreno agrede a golpes a Fernández Noroña en el Senado

Ambos se agandallaron la primera senaduría plurinominal de sus respectivos partidos, Noroña la del PT y Alito en el PRI, así que se autoasignaron como presuntos “representantes populares”, sin que ninguno de los mexicanos votara directamente por ellos: Al estilo de Mario Delgado, Alito Moreno se reelige como presidente del PRI nacional, al menos, hasta 2024

MILLONARIOS, INCONGUENTES Y MALTRATADORES DE MUJERES

Por si fuera poco, llevan el mismo tiempo colgados de la reata de las plurinominales, al menos 7 años seguidos, puesto que esa vía usaron para ser diputados federales y reelegirse en el sexenio 2018- 2024: Nacho Mier, Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Salgado Macedonio, entre los “cúpulos” amlistas beneficiados con la reelección y el nepotismo .

Independientemente de sus apariencias físicas, Alito Moreno y Fernández Noroña se han convertido en GEMELOS POLÍTICOS, porque, aunque ambos usan el discurso de la “defensa del pueblo”, la realidad es que presumen enormes fortunas a raíz de sus carrreras políticas y comparten una preocupante tendencia a maltratar mujeres: La Casa Chueca de Noroña: El irregular inmueble que hace enojar a Tepoztlán (Video)

Alito Moreno acumula denuncias de mujeres por presunta violencia política de género, entre otras acusaciones, que, incluso, han llegado a instancias federales competentes…que, curiosamente, nunca le han hecho nada al ex gobernador de Campeche: Desde violencia política de género hasta amenazas, el PRI con los autoreelectos Alito Moreno y Néstor Camarillo: Sandra Montalvo

No es ningún secreto que el PRI parece propiedad PARTICULAR de su autoreelecto presidente nacional, Alejandro Moreno, que modificó los estatutos del partido para mantener su usufructo y usarlo contra quienes no se sujetan a sus decisiones, como lo denunció desde el año pasado la ex diputada federal Montserrat Arcos Velázquez, quien lo acusó de proponerle un esquema de “moches”, cuando ella era dirigente nacional del Organismo de Mujeres por el PRI (OMIPRI): Diputada Arcos denuncia penalmente a Alito Moreno, dirigente del PRI, por corrupción

INTIMIDACIÓN Y VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, ENTRE LAS LINDEZAS COMPARTIDAS

Desde luego que Fernández Noroña también está muy lejos de ser un “caballero”, como lo demostró la semana pasada contra Uresti, de Radio Fórmula y Mlenio TV, quien lo acusó de intimidación , ya que el REPRESENTANTE de la Cámara Alta señaló que Azucena –según él – tiene un lujoso departamento, después de que ella lo cuestionara por su mansión de 12 millones de pesos: Reprobable que senador Fernández Noroña difunda información personal y falsa de periodista

¿Y qué decir de sus ataques permanentes contra otra “compañera” en el senado, Lily Téllez, quien –incluso – le denunció por cargar en el celular fotos de ella:“Desde aquí le hago una declaración de amor”: Noroña habla de foto de Lilly Téllez y pide le revisen el celular

Incluso, en enero del 2021, por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró al petista culpable de violencia política de género contra la entonces diputada federal del PAN, Adriana Dávila, a quien le debía ofrecer una disculpa, so pena de ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres.

La sanción del TEPJF contra este “finísimo” representante del ACTUAL senado mexicano se debió a que, en octubre del 2019, en el Congreso de Tlaxcala, pidió elementos para darle una “chinga” a Adriana Dávila la próxima vez que abriera la boca e, incluso, la acusó –desde luego que sin pruebas- de trata de personas : Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política de género, confirma el TEPJF