Desde violencia política de género hasta amenazas, el PRI con los autoreelectos Alito Moreno y Néstor Camarillo: Sandra Montalvo

Fue dirigente de mujeres, diputada, líder del partido en el municipio de Puebla, regidora y, si algo caracterizó a Sandra Montalvo Domínguez, fue su apego, lealtad al PRI durante los años en que militó ahí, hasta que se cansó de la violencia política de género e, incluso, amenazas que, en su momento, profirió el senador plurinominal electo Néstor Camarillo Medina, que se perfila para convertirse en una especie de “Fidel Velázquez” en el tricolor estatal.

Hoy regidora electa en Cuetzalan por el PVEM, Sandra Montalvo explicó por qué renunció al tricolor: “nunca voy a negar que, gracias al PRI, a la institución, tuve oportunidades (políticas), pero las dirigencias no valoran liderazgos, empiezan a crear cuotas de poder, se cierran y se aprovechan del partido”.

Los resultados de junio pasado ratificaron el pésimo uso que personajes como Alito Moreno y Néstor han dado al tricolor, al que dejaron con una gran desventaja en todo el país, incluyendo Puebla: “Néstor Camarillo no puede sentirse orgullo de ser senador electo plurinominal, cuando tampoco ganó en las urnas”, abundó la ex directora del DIF municipal en el actual ayuntamiento de Puebla: Por falta de recursos, aumenta la cantidad de niños en la calle, admitió Sandra Montalvo, del DIF municipal

Es cierto que, antes de que Alejandro Moreno, Alito, se convirtiera en su presidente nacional, el partido había perdido gubernaturas, se alejó de las estructuras y se multiplicó la aparición de ciertos grupos internos que no permitían pasar, pero había diálogo, se tomaba en cuenta no solamente los liderazgos internos, sino también a diversos sectores sociales, abundó la ex dirigente de las mujeres priístas:Pide Sandra Montalvo se atiendan los feminicidios y el incremento de violencia en Puebla

LA DESGRACIA Y ALITO LLEGARON DE LA MANO AL PRI

Pero, si antes de Alito el priísmo ya venía de bajada, con él fue “catastrófico” el desplome, porque se impusieron la cerrazón, exclusión, priorización de proyectos personajes y de grupo, pactos patriarcales y machistas, como el de Néstor Camarillo con el edil de Cuetzalan, Gerson Calixto Dattoli, acusó Montalvo Domínguez.

“El presidente municipal actual, Gerson Calixto, junto con Néstor Camarillo, hacen un pacto de exclusión, machista, misógino, de discriminación, para que yo no pudiera transitar en Cuetzalan, empecé a encontrar muchísimas resistencias, no me tomaban la llamada, no me permitían un diálogo, hacen toma de protesta del Comité Municipal del PRI a escondidas”.

Hubo verdadera violencia política de género, yo traté de hablar con Alito en varias ocasiones, pero nunca se dio la oportunidad, le expliqué a la secretaria general del partido, Carolina Viggiano, lo que estaba pasando en Puebla, pero tampoco hubo un respaldo real, ni solidaridad femenina”, reiteró la regidora electa en Cuetzalan, quien añadió que ni siquiera las féminas priistas, como la diputada federal Blanca Alcalá, la apoyaron.

Luego de mucha insistencia, Sandra Montalvo fue recibida por el dueño de la franquicia PRI Puebla, pero, primero, Néstor Camarillo le dijo que veía “muy difícil” sus aspiraciones en Cuetzalan y, después, “llegó un punto de mucha fricción entre Néstor y yo. En una ocasión me dio palabras amenazantes, que era no (a la posibilidad de ser candidata en Cuetzalan) y hazle como puedas”.

QUERÍA MANDARLA A PERDER EN PUEBLA CAPITAL

La “generosidad” y el compromiso del presidente estatal del PRI con la equidad de género quedaron “DEMOSTRADOS”, una vez más, cuando le ofreció que contendiera por una diputación local o federal en Puebla capital, porque “desgraciadamente lo que ha hecho es mandar a mujeres a distritos o municipios para que pierdan, las envían a los escenarios más adversos y con eso se las zafan”.

Montalvo Domínguez subrayó que Camarillo Medina quería hacerla contender en condiciones muy adversas, con altas posibilidades de derrota y ella no aceptó, primero, porque desde el 2018 ha enfocado su trabajo político y social en la Sierra Oriental, especialmente en Cuetzalan, Zacapoaxtla, etc.

Además, “¿por qué tenía que aceptar que me mandara Néstor a un distrito que no había trabajado, donde no me conocen, por qué debía permitirle que menospreciara mi trabajo de muchos años?”, cuestionó y admitió que, también, se convirtió en un “riesgo” para el actual edil de Cuetzalan, Gerson Calixto, que ya había gobernado 6 años seguidos y quería imponer una candidata a modo, para manejarla, seguir como cacique a través de ella y sabía que no podría conseguirlo con Sandra.

El modus operandi de Camarillo Medina hacia muchas mujeres hizo que varias se unieran y analizaran imponerle una denuncia conjunta por violencia política de género, aunque no lo hicieron, porque prefirieron no dedicar su tiempo a exhibir –todavía más – la misoginia y el machismo del dirigente estatal priísta y enfocarse en rescatar sus carreras profesionales y políticas, explicó Sandra Montalvo.