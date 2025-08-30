¡Cruz Azul gana y hunde a Chivas en el 16º lugar!

Excelsior

Con un primer tiempo de locura, Cruz Azul logró vencer 1-2 a Chivas en la Jornada 7 del Apertura 2025, mantuvo el invicto, y hundió al Rebaño… quienes se mantienen en el 16º sitio de la tabla general de Liga MX con solamente 4 de 18 puntos disponibles.

Llegando invictos y con la encomienda de no separarse de Rayados de Monterrey, Cruz Azul se paró en el Estadio Akron en busca de los tres puntos frente a un Rebaño de Gabriel Milito que se encontraba urgido del triunfo ante su gente, ya que el compromiso lo arrancó en el 16º de la tabla general.

Chivas 0-1 Cruz Azul

A menos de 120 segundos de haber iniciado el partido, José Paradela tomó el balón en los linderos del área tras una serie de rebotes, el mediocampista se perfiló y de pierna zurda mandó el balón al fondo de las redes, superando a ‘Tala’ Rangel.

Chivas 1-1 Cruz Azul

Inmediatamente después, Kevin Mier comenzó a erigirse como la figura al mandar a tiro de esquina un potente disparo, sin embargo, un doble toque de cabeza tras el tiro de esquina dejó a Diego Campillo con la posibilidad de rematar a plenitud, poniendo la paridad en el compromiso al minuto 11.

GOL Y PENAL ANULADOS EN 2 MINUTOS

Con la lesión de Ángel Sepúlveda en el 15’ de la primera parte, los locales inclinaron la cancha a su favor y Kevin Mier volvió a aparecer para robarle el gol a ‘Hormiga’ González… lo mejor estaba por llegar en la cancha de la Perla Tapatía.

Un trazo largo ganado por Gabriel ‘Toro’ Fernández terminaría en gol para los cementeros, no obstante, Víctor Cáceres fue a la revisión de la jugada por una falta del delantero sudamericano, por lo que el tanto no subió al marcador.

Chivas 1-2 Cruz Azul

Cuando todo parecía estar definido en la primera mitad, Rodolfo Rotondi apareció de nueva cuenta por sorpresa y desde la ‘sonrisa del área’, remató a primer poste para dejar sin posibilidades a ‘Tala’ Rangel, devolviendo la ventaja a Cruz Azul.

Para la segunda mitad, Gabriel Milito hizo diversos cambios en busca de igualar el compromiso, dándole ingreso a gente como Cade Cowell y Javier ‘Chicharito’ Hernández -quien debutó en el Apertura 2025- solo que su intento más cercano hasta el minuto 80 reventó el poste protegido por Kevin Mier.

Cuando más necesitaban de creatividad, el Rebaño se quedó sin ideas y Cruz Azul bajó las revoluciones por completo para sumar tres puntos más, llegar a 17 unidades, mantenerse invicto y hundir a Chivas en el 16º de la tabla general con 4 puntos al igual que los sotaneros, Querétaro y Puebla.

En su regreso de la Fecha FIFA, Chivas disputará el Clásico Nacional ante América en calidad de visitante el sábado 13 de septiembre, mientras que Cruz Azul y Nicolás Larcamón visitarán la ‘Bella Airosa’ para medirse a los Tuzos del Pachuca.Inmediatamente después, literalmente en la siguiente jugada, ‘Cotorro’ González llegó a línea de fondo y fue derribado por Carlos Rodríguez, contando con penal a favor… hasta que Víctor Cáceres volvió al monitor y declinó su decisión. Por lo que en un par de minutos invalidó un gol de los visitantes y un penal a favor de los Rojiblancos.