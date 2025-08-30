América suma solitario triunfo ante Pachuca; Maximin anotó

Excelsior

Victoria de contrastes para el América en la séptima jornada del Apertura 2025. Se lució al doblegar al Pachuca (2-0), pero en medio de la soledad de las gradas del Estadio Ciudad de los Deportes. Un duelo que tenía hasta el 80 por ciento del boletaje vendido, pero que fue sometido a una sanción de “puerta cerrada”.

Un terremoto de emociones que se perdió el América anoche, porque el segundo tanto fue obra del fichaje bomba de los azulcremas, de Allan Saint-Maximin (71’) en su primer partido de local; segundo que marca el europeo para la institución azulcrema tras su debut en la visita al Atlas.

Condicionando el encuentro desde el primer tiempo, con gol de Igor Lichnovsky (21’) a pase de Alejandro Zendejas, el francés, que entró de cambio por Brian Rodríguez en el segundo tiempo, hizo una lúcida anotación, con el guardameta fuera de su posición, remató cruzado a la base del poste izquierdo en el que rebotó la esférica hacia las redes.

Y cerca estuvo el América de dar cerrojo con el tercero, pero en la anotación de Cristian Borja (85’) el VAR verificó una falta en la jugada, por lo que el silbante Ismael López lo invalidó.

Mientras corría el reloj, los ecos en los pasillos eran atizados por los constantes gritos del entrenador André Jardine y uno que otro reclamo desde los palcos de directivos.

Los Tuzos tuvieron chispazos, pero los pocos disparos a portería fueron rechazados por Luis Ángel Malagón, motivado por su llamado a la Selección Mexicana para la fecha FIFA de septiembre.

De este modo, el Pachuca que dirige Jaime Lozano pierde terreno en la clasificación, al quedarse con 13 unidades, mientras que las Águilas del estratega brasileño André Jardine siguen al acecho del liderato, con 17 puntos.