‘Alito’ Moreno agrede a golpes a Fernández Noroña en el Senado

LA JORNADA
La Comisión Permanente cerró trabajos en medio de una trifulca, provocada por el senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien subió a tribuna mientras se escuchaba el himno nacional y agredió al presidente de ese órgano del Congreso Gerardo Fernández Noroña, quien trató de contenerlo sin éxito.
Alito siguió tirando puñetazos a diestra y siniestra, de un derechazo tiró a Emiliano González, fotógrafo de la mesa directiva y responsable de redes de Fernández Noroña, a quien luego pateó ya en el piso y le provocó varias lesiones además de amenazarlo de muerte.
Ante ello, los grupos parlamentarios de Morena en ambas cámaras anunciaron por la tarde, que presentarán una denuncia penal en contra de Moreno Cárdenas y solicitaran además su desafuero.
El dirigente priísta estaba incontenible, de acuerdo a los videos tomados dentro del salón de sesiones. Subió al pleno cuando estaba por cerrar la sesión. Comenzó a discutir con el presidente de la Permanente, quien le pidió esperar a que terminara el Himno Nacional.
