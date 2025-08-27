‘Alito’ Moreno agrede a golpes a Fernández Noroña en el Senado

En cuanto concluyó, comenzó a jalonearlo, el morenista le pidió que no lo tocara, pero el priísta lo que hizo fue gritarle: “Te voy a romper la madre” y comenzó a golpearlo.

En la agresión también participaron el senador Pablo Angulo y los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla y Eruviel Alonso, estos sin ser integrantes de ese órgano del Congreso.

Legisladores de la 4T, entre ellos el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, trataron de rescatar al titular de la Permanente, que de todas formas recibió un último puñetazo en la espalda que le propino Alito. Mientras desde sus escaños, las legisladoras priístas gritaban “¡puto!”, “¡puto!”.

En conferencia de prensa, los morenistas encabezados por su coordinador Adán Augusto López Hernández, y el propio Fernández Noroña, además del diputado Leonel Godoy, dieron a conocer los videos tomados desde dentro del Salón de Sesiones, donde se ve con claridad la actuación de Alito Moreno. Sostuvieron que fue una provocación planeada, por lo que además de las denuncias penales y la solicitud de desafuero, pedirán protección para los agredidos, entre ellos Emiliano González, quien en la conferencia apareció con un collarín y un brazo con cabestrillo.

Fue el final de una sesión de más de tres horas, caracterizada por los insultos y descalificaciones, sobre todo de legisladores de PRI y PAN, que defendieron a la senadora Lilly Téllez, a quien la 4T le reprochó desde la tribuna de la Casona de Xicoténcatl, que haya pedido desde un medio extranjero, la intervención militar de Estados Unidos en México.

En conferencia de prensa, el dirigente del PRI justificó su actuación, en que según él no se le permitió intervenir en una tercera ronda para defender a la senadora Téllez, a quien, en su opinión, desde Morena se le ha agredido por “ejercer su libertad de expresión”.

Esa fue la tónica durante esta que es la última sesión de la Permanente, toda vez que panistas y priistas cobijaron a la panista, quien desde el pleno refrendó que está a favor de la intervención de Estados Unidos, y no dejó de calificar a los legisladores de Morena de narco políticos, y al final hasta narcosatánicos los llamó.

En tanto, diputados y senadores de la 4T, le dejaron claro que incurre en traicionar a la patria, al solicitar la intervención de un gobierno extranjero, en asuntos que son exclusivos del país.

Téllez insultó al coordinador de Morena, al que además acusó de estar involucrado en el narcotráfico. Le respondió un coro de voces morenistas: “vende patrias, vende patrias”.

Desde tribuna, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira le gritó “cabrón narco” a Pavel Jarero, senador de Nayarit, quien sonriente comentó al final que no entendía tal calificativo, que solo mostró lo desesperados que están los priístas.

Al final, en conferencia de prensa, Alito alardeó de su actuación, advirtió que a los priístas no los van a callar ni amedrentar y anunció que recurrirán a la resistencia civil. Hasta amenazó: “Nos vemos el primero de septiembre en la Cámara de Diputados”.