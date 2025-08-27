Beatriz Gutiérrez Müller declara su apoyo a Lilia Cedillo y despeja dudas sobre su candidatura en la BUAP

TELEDIARIO

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller expresó su respaldo al proyecto de la rectora Lilia Cedillo Ramírez para contender por un segundo periodo (2025-2029) al frente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), tras descartar su propia participación en el proceso.

Aunque Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, había sido postulada para contender por la rectoría, no acudió a la cita de entrevista programada para la 1:45 de la tarde, lo que oficializó su exclusión del proceso.

El apoyo de la también historiadora se materializó a través de sus redes sociales, donde compartió en Instagram un video de la actual rectora con la leyenda: “¡Buen camino. Dra. Cedillo!”. Esta publicación dejó en claro que no buscará contender por la máxima casa de estudios de Puebla.

¿Quién postuló a Beatriz Gutiérrez Müller a la rectoría BUAP?

Según trascendió, la nominación de Gutiérrez Müller fue enviada por correo electrónico a la Comisión de Auscultación el pasado lunes 26 de agosto.

En una situación similar, Salvador Galicia Isasmendi, actual director de la Facultad de Ciencias Biológicas de CU, quien tenía cita a las 13:00 horas, tampoco se presentó, quedando fuera de la contienda por no mostrar interés.

El proceso de entrevistas concluyó a las 16:00 horas de este martes 27 de agosto. Posteriormente, se dará a conocer qué aspirantes, incluida la rectora Lilia Cedillo, cumplen con los requisitos para formalizar su registro el día jueves 28 de agosto.

La campaña electoral se desarrollará del 29 de agosto al 8 de septiembre, la jornada de votación está programada para el 10 de septiembre y la calificación y nombramiento oficial se llevará a cabo el 12 del mismo mes.

Lilia Cedillo agradece respaldo para continuar como rectora BUAP

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, confirmó de manera oficial su intención de buscar la reelección al frente de la máxima casa de estudios, luego de que unidades académicas la nominaran como candidata.

En entrevista, la doctora Cedillo Ramírez se declaró honrada y agradecida por el respaldo de la comunidad universitaria para encabezar la institución por un segundo periodo de cuatro años, señalando que esta postulación es el reflejo del trabajo realizado durante su gestión.

“Es un gran compromiso con la comunidad universitaria”, expresó la Rectora. Añadió que la existencia de nueve perfiles nominados es una muestra de la solidez democrática que prevalece en la Universidad.

“Que haya nueve personas postuladas es signo de que nuestra comunidad es muy participativa y confía en los procesos democráticos de la institución”, sostuvo.

Asimismo, manifestó su respeto hacia las voces que se oponen a su reelección:

“Soy respetuosa de quienes me apoyan y de quienes no; así somos los seres humanos, tenemos la libertad de decidir a quién apoyar”.

Finalmente, la rectora insistió en que su administración continúa trabajando para cumplir con los compromisos adquiridos con los grupos paristas, recordando que se trata de acuerdos con plazos de implementación que van de corto a largo plazo.