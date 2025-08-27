Postales de la inédita sucesión en la BUAP

DEBATE

Al momento de escribir estas líneas, son nueve los apuntados para competir por la rectoría de la BUAP, aunque falta que –conforme a la convocatoria y al estatuto universitario- las instancias correspondientes definan quiénes SÍ podrán contender y cuáles aspirantes no cumplen requisitos: Apuntan a nueve para contender por rectoría BUAP

Es un hecho inédito que tantos aspiren a ser rectores de la BUAP. El o, muy probablemente, la ganadora quedará legitimada (o) con absoluta contundencia, ya que es un proceso INTERNO basado en leyes claras y, por lo visto hasta ahora, a los grupos y actores políticos se les respetan sus aspiraciones: Concluye auscultación en la nominación de candidatos por la BUAP

La sucesión rectoral de 2025 será TOTALMENTE diferente a la del 2021, cuando solamente se postularon dos candidatas y nunca hubo dudas de quién ganaría. Hoy, el proceso está rodeado de cierta incertidumbre democrática, aunque lo que necesitan la institución y, también, el estado es que la elección transcurra en un entorno de autonomía, gobernabilidad y apego a la ley.

La postulación de Rodolfo Zepeda Memije confirma lo que al interior de la universidad se conoce desde hace tiempo: Que los acuerdos políticos entre la actual y pasada administraciones centrales perdieron validez y que, al finalizar el proceso interno, es probable que la institución necesite NUEVOS convenios de convivencia y gobernabilidad.

BUAP, PRIORIDAD EN LA GOBERNABILIDAD DEL ESTADO

De confirmarse que Beatriz Gutiérrez Müller declinó su participación en la contienda, sería una estupenda señal de despresurización, ya que su eventual candidatura comenzó a ser interpretada como la intentona de un sector de la 4T por apoderarse de una de las universidades públicas más importantes de México: Beatriz Gutiérrez Müller postulada para rectoría de la BUAP

La gran mayoría de los que se anotaron –o los apuntaron – no tienen la menor posibilidad ni siquiera de ser competitivos. Incluso, es posible que algunos se anotaran, solamente para ver qué sacan o qué les dan a ellos y/o a sus grupos políticos, aunque también es una realidad que el inesperado brote de tantos contendientes refleja la necesidad urgente de hacer MÁS Y MEJOR política interna y externa.

Empero, la BUAP es un tema de gobernabilidad para Puebla. Su estabilidad no solamente repercute en los alrededor de 124 mil estudiantes, más de 5 mil 141 académicos, cerca de 880 investigadores y centenas de trabajadores administrativos, sino en TODO el estado. Por ende, lo deseable es que su elección rectoral se desarrolle en un contexto de legalidad, civilidad y respeto a la autonomía.

INTERROGANTES SOBRE NÉSTOR CAMARILLO, ALITO MORENO, DELFINA POZOS Y LO QUE QUEDA DEL PRI

Hasta ahora, de acuerdo a versiones periodísticas, se da por sentado que la renuncia de Néstor Camarillo al PRI es para pasarse a Movimiento Ciudadano y se generó después de que Alito Moreno le quitara el control de la franquicia en Puebla, para dárselo a los neomorenistas Lorenzos Rivera Nava y Sosa, derrotados CONTUNDENTEMENTE en las elecciones de junio del año pasado y que en la elección extraordinaria de marzo por Chignahuapan ABANDONARON al tricolor y se jugaron todo por Morena.

Puesto contra las cuerdas por los procesos legales federales y campechanos en su contra, nadie en su sano juicio puede descartar que Alito Moreno haya catafixiado el PRI de Puebla por mantener su libertad y curul, ya que colocar a los Lorenzos Rivera al frente del tricolor no debe ser visto más que como un empinamiento absoluto ante Morena y la 4T: IEEP confirma triunfos de Morena en Chignahuapan y del PAN en Venustiano Carranza

Lorenzo Rivera Sosa ya fue dirigente estatal y perdió la elección extraordinaria del 2019, mientras su hijo resultó avasallado en las urnas en 2024 y, como ex alcalde de Chignahuapan, enfrenta severos problemas por la NO JUSTIFICACIÓN de sus cuentas públicas: IEEP finalizó conteo supletorio y confirmó derrota de Lorenzo Rivera Sr en Chignahuapan

En Movimiento Ciudadano Puebla no hacen fiestas ni lanzan confeti por la llegada de Néstor Camarillo, pero se trata de una

IMPOSICIÓN EVIDENTEMENTE NACIONAL y que implicaría a Jorge Álvarez Maynez y Luis Colosio Riojas. La actual dirigente de lo que queda del PRI, Delfina Pozos, podría también dejar al partido, principalmente si se confirma que Lorenzo Rivera Nava será el próximo presidente en el estado.