Concluye auscultación en la nominación de candidatos por la BUAP

A través de un ejercicio transparente e incluyente

Desde Puebla

El proceso de auscultación para la nominación de candidatos para ocupar la Rectoría de la BUAP, a cargo de la Comisión de Auscultación, concluyó este martes luego de recibir durante dos días las opiniones y firmas de apoyo a favor de quienes se postularon.

A través de un proceso transparente e incluyente, esta comisión integrada por trece representantes de docentes, administrativos, estudiantes y miembros de los consejos por funciones analizó la idoneidad de los nominados.

La entrevista a los aspirantes se realizará este 27 de agosto, procedimiento que definirá a los candidatos, tras cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria para el nombramiento de la persona titular de la Rectoría y el Estatuto Orgánico de la BUAP.

El periodo de campaña será del 29 de agosto al 8 de septiembre y la jornada de auscultación sectorial se efectuará el 10 de septiembre.