¿Cuándo y dónde ver las semifinales de Leagues Cup 2025?

Este miércoles 27 de agosto, la Leagues Cup 2025 disputará sus dos partidos de Semifinales, donde Inter Miami, Seattle Sounders, LA Galaxy y Orlando City buscan el boleto por el título y que, además, les asegurará su participación en la siguiente edición de Concachampions.

Eliminando a los últimos cuatro equipos restantes de la Liga MX, los de la MLS aseguraron coronarse por tercera vez consecutiva en el torneo binacional, situación que se repite desde la oficialización del certamen.

Desde su oficialización, estos son los equipos que han sido campeones: Inter Miami (2023) y Columbus Crew (2024).

INTER MIAMI VS ORLANDO CITY

Con la duda de si Lionel Messi se mantendrá alejado de las canchas, Inter Miami recibirá al Orlando City en el Chase Stadium con la encomienda de conseguir un nuevo título de la Leagues Cup 2025 y convertirse en el primer conjunto dos veces campeón del certamen.

Estos son los detalles que rodean el compromiso:

Día: miércoles 27 de agosto, 2025.

Horario: 18:30 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

¿Dónde ver?: sin transmisión por TV Abierta ni de paga.

Alternativas por streaming: Apple TV.

Estadio y capacidad: Chase Stadium / 21,550 espectadores.

¿Qué pasa si empatan?: el ganador se definirá directo desde la tanda de penales, sin tiempo extra.

LA GALAXY VS SEATTLE SOUNDERS

Seattle Sounders buscará asegurar su participación en la Concachampions 2026 una vez que finalice el partido en Los Ángeles frente al vigente monarca de la MLS, pero que vive un mal momento en el torneo estadunidense al ser último de la Conferencia Oeste.

Estos son los detalles del compromiso que definirá al segundo y último finalista de la Leagues Cup 2025.

Día: miércoles 27 de agosto, 2025.

Horario: 20:45 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

¿Dónde ver?: sin transmisión por TV Abierta ni de paga.

Alternativas por streaming: Apple TV.

Estadio y capacidad: Dignity Health Sports Park / 27,000 espectadores.

¿Qué pasa si empatan?: el ganador se definirá directo desde la tanda de penales, sin tiempo extra.