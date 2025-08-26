Adán Augusto López, Andy López Beltrán…¿quién sigue?

DEBATE

Una de las principales reglas no escritas del sistema político mexicano es que, para tener todos los hilos del poder y consolidar su cargo, el presidente entrante necesita deslindarse, separarse de su antecesor, lo que – a casi un año del relevo- no acaba de ocurrir entre Andrés Manuel López y Claudia Sheinbaum Pardo.

Se supone que la actual titular del ejecutivo federal cuenta con una elevada aprobación ciudadana y que, al menos en materia de combate a la delincuencia y salud, tiene estrategias y objetivos diferentes a los de AMLO, que con “abrazos y no balazos” y su narrativa de “ya superamos a Dinamarca” provocó el sexenio más sangriento en la historia reciente de México y el colapso del sistema sanitario mexicano:Colima, Morelos y Sinaloa, estados más peligrosos por homicidios dolosos

Pero, al parecer, Sheinbaum Pardo no quiere ¿o no puede? terminar de asumir la presidencia de México y desmarcarse de su antecesor, pese a que lo necesitan y demandan millones de mexicanos e, incluso, los contextos nacional y mundial, que cada vez exhiben más las insuficiencias, abusos, excesos y vicios del lopezobradorismo, como su laxitud ante la delincuencia organizada: “El Mayo” Zambada se declara culpable de narcotráfico en Nueva York

Sí, AMLO mantiene un silencio supuestamente respetuoso con la actual titular del ejecutivo federal, pero –fiel a su método de tratar de controlar todo- la dejó cercada, rodeada de cómplices e incondicionales, tanto en el gobierno de México, como en las cámaras de senadores, diputados y hasta en Morena, donde impuso como secretario de Organización y presunto heredero a su hijo, Andy López Beltrán.

LASTRES DEL LOPEZOBRADORISMO

Mientras grandes capos del narcotráfico mexicano e internacional – como el Chapo Guzmán y el mayo Zambada- cantan en Estados Unidos, ante el gobierno de Donald Trump, al que le hablan de sus presuntas conexiones e intereses con las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y, tal vez, del propio López Obrador, parece abrirse la oportunidad DORADA de que la presidenta de México termine de desembarazarse de su antecesor y , ahora sí, le dé un sello propio y POSITIVO al gobierno de la república.

Todo apunta a que no habrá un deslinde abierto, claro, de Sheinbaum Pardo respecto a su antecesor, quizás porque no es su estilo, aunque las caídas y escándalos de algunos amlistas generan la esperanza de que el país deje atrás las fallas, corrupción, filias y fobias del gobierno federal anterior y –ahora sí –comience una nueva etapa histórica, tal vez bajo la misma guía de la 4T, pero sin las PÚBLICAS Y NOTORIAS omisiones, atavismos y fallas del obradorismo.

En este sentido, el secretario de Organización de la dirigencia nacional de Morena y presunto elegido por el caudillo para el 2030, Andy López Beltrán, recibe cada vez con mayor frecuencia críticas y cuestionamientos por sus excesos, lujos, como su pasado viaje a Japón y el doble rol que, al parecer, quiere mantener, como supuesto líder morenista y, al mismo tiempo, poderoso empresario del régimen: Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Sin el carisma y bagaje político y social del padre, su imposición en la dirección morenista es un burdo intento, para tratar de legitimarlo como el supuesto heredero natural de la 4T en la siguiente contienda presidencial, pero, hasta ahora, la “estrategia” luce en picada, al igual que su presunta carrera política: AMLO confirma que su hijo Andrés Manuel López Beltrán quiere ser dirigente de Morena

ADÁN AUGUSTO, GOLPE AL CORAZÓN DEL AMLISMO

El caso de Adán Augusto López Hernández también genera cierta esperanza de que México pueda superar los intereses vicios y corrupción plegados al obradorato. El ex gobernador de Tabasco no fue un colaborador más de AMLO, quien lo hizo su secretario de Gobernación y precandidato presidencial.

Al momento de escribir estas líneas, López Hernández se mantiene –INJUSTIFICABLEMENTE- como el coordinador de los senadores de Morena, pese al escándalo de que su ex secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, carga una orden de aprehensión por presuntas ligas con grupos criminales: Adán Augusto López…¿el Genaro García Luna de AMLO?

Además, fue señalado por supuestos vínculos con empresas fantasmas durante el lopezobradorato y, aunque él, Morena y el gobierno federal lo sostienen al frente de la Cámara Alta, sus escándalos no cesan, ya que recientemente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo acusó de no solventar 805 millones de pesos como gobernador de Tabasco: Dupla Adán-Merino no solventó observaciones de la ASF por 805 mdp

Este contexto mediático, político y social coloca al ex secretario de Gobernación amlista no como un elemento valioso, constructivo y confiable de Morena y la 4T, sino que –al menos en este momento – es un lastre, el ancla en el cuello, parte de la herencia INDESEABLE del ex presidente y su grupo: Adán Augusto dice que nunca sospechó de Hernán Bermúdez: ‘Lo hubiera separado inmediatamente del cargo’