Aprueba Comisión del Congreso exhorto para verificar mercancías de procedencia extranjera

Desde Puebla

En sesión de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, las y los diputados aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice visitas domiciliarias y de verificación de mercancías de procedencia extranjera en establecimientos comerciales, con especial atención a aquellos en los que se comercializan productos de origen chino.

Como parte de los resolutivos, también se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado para que, en el ámbito de su competencia, realice visitas de inspección a comercios y establecimientos donde se vendan productos de origen chino, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes, en particular lo relativo al pago de salarios y demás prestaciones establecidas por la Ley.

Durante su intervención, el diputado promovente del punto de acuerdo, Rosalío Zanatta Vidaurri, señaló que diferentes instituciones se han comprometido a colaborar en operativos para detectar y retirar mercancías ilícitas que pueden ser perjudiciales para las y los usuarios; además, representan competencia desleal para los negocios y empresas que cumplen con la norma.

En la sesión de la Comisión estuvieron presentes las y los diputados: Rosalío Zanatta Vidaurri, Ana Laura Gómez Ramírez, Norma Estela Pimentel Méndez, Susana del Carmen Riestra Piña, Julio Miguel Huerta Gómez y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina.