Perspectiva Semanal de Norte Económico – semana del 25 al 29 de agosto del 2025

Te invitamos a sintonizar Perspectiva Semanal de Norte Económico, un panorama sobre la economía y los mercados en México y el mundo.

En la perspectiva global, los mercados mostraron un desempeño mixto en los últimos días con excepción del viernes, reflejando datos económicos contrastantes que dejan dudas sobre el rumbo de la economía. En EE. UU., varias encuestas del sector manufacturero enviaron señales de debilidad, mientras que las solicitudes semanales de seguro por desempleo repuntaron.

Las acciones de algunas compañías minoristas más grandes de EE. UU. fueron castigadas después de resultados relativamente débiles que generaron preocupación sobre el panorama para el consumo. Por el contrario, los inicios de construcción de vivienda y las ventas de casas existentes superaron las expectativas en julio, mientras que los PMI resultaron mejor a lo pronosticado en agosto sugiriendo resiliencia económica.

En el pasado, esta dinámica mixta de los datos se ha asociado con un punto de inflexión, aunque la convicción es baja porque en ocasiones recientes ha sido una señal errónea. Finalmente, el viernes el discurso del presidente de la Reserva Federal en Jackson Hole reforzó la expectativa de un recorte de 25pb en septiembre. En el frente geopolítico, las negociaciones sobre una posible tregua entre Rusia y Ucrania no han llevado a definiciones claras, mientras que en comercio persisten tensiones por la posible imposición de aranceles de Estados Unidos a farmacéuticos y semiconductores, entre otros productos.

Los catalizadores más cercanos serán los datos de empleo de agosto en EE. UU. el 5 de septiembre, al igual que los precios al consumidor y al productor de agosto unos días después. En México, el 1° de septiembre inicia el nuevo periodo ordinario del Congreso de la Unión y empiezan a ejercer sus cargos todos los ganadores en la reciente elección del Poder Judicial, incluyendo a los nuevos ministros de la Suprema Corte. El 8 de ese mes es la fecha límite para que la SHCP presente el Paquete Económico 2026 al Poder Legislativo.

En la agenda internacional, el foco estará en EE. UU. con el reporte de ingreso y gasto personal de julio, que incluye los deflactores de precios. El consenso espera un aumento mensual de 0.2% en la inflación general y 0.3% en la subyacente, lo que consolidaría la expectativa de un recorte de tasas. Además, se publicará la segunda estimación del PIB del 2T25. Destacan también reportes sobre precios de vivienda, órdenes de bienes duraderos, balanza comercial y confianza del consumidor, los PMI de agosto en China, cifras de inflación de agosto en Alemania y Brasil, y el indicador de confianza económica de la Eurozona. En el frente corporativo, la temporada de reportes en EE. UU. está por terminar con los resultados de 15 empresas del S&P 500, con atención especial en el reporte de Nvidia. Al cierre de esta edición, 95.4% de las empresas del índice ya habían informado su desempeño.

El crecimiento acumulado de las utilidades por acción ha sido de 11% anual, muy por encima del 2.8% previsto por los analistas al principio de la temporada. En política monetaria, habrá decisiones en Hungría, Corea del Sur, Filipinas y Bulgaria, entre los más relevantes, además de intervenciones de miembros del Fed y el ECB publicará su reporte sobre las expectativas de inflación de 1 y 3 años.

En la agenda nacional se publicarán indicadores de julio incluyendo la tasa de desempleo, el crédito bancario y el reporte de finanzas públicas, así como la cuenta corriente del 2T25. En otro frente, Banxico publicará su Informe Trimestral, en el cual realiza una evaluación general de la economía, la inflación y la política monetaria. El reporte preliminar del PIB del segundo trimestre, al igual que las últimas revisiones al alza en las proyecciones de los analistas, sugieren que el banco central mejorará su pronóstico de crecimiento para este año.

Por otra parte, anticipamos que el tono general de la presentación de los miembros de la Junta de Gobierno seguirá apuntando a que hay espacio para más recortes en la tasa de interés. Esto sería similar a las minutas de la última decisión, que se publicaron la semana pasada. En este contexto, reiteramos nuestra expectativa de que la autoridad monetaria recortará la tasa en 25pb el 25 de septiembre. También reafirmamos la visión de que los ajustes continuarán durante el resto del año, llevando la tasa de referencia a 7% al cierre de 2025.

