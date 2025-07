Adán Augusto López…¿el Genaro García Luna de AMLO?

DEBATE

El 22 de febrero del 2023, después de años de esconderse e intentar evadir el tema, al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa no le quedó más remedio que fijar una posición sobre el proceso penal de su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, finalmente sentenciado a 38 años de cárcel en Estados Unidos: Genaro García Luna es sentenciado a más de 38 años de prisión en EU

En pocas palabras, Calderón Hinojosa – que desde finalizado su sexenio eligió el destierro ante el severo desprestigio y rechazo que su persona y gobierno generan todavía hoy- se defendió con el pobrísimo argumento de que no sabía que su titular de Seguridad Pública estaba coludido con la delincuencia organizada y que, según él, ÉL SÍ combatió el crimen y no privilegió al cártel del pacifico.

Lo cierto es que el hecho de que un ex secretario del gobierno federal haya estado involucrado en las altas esferas criminales – sin que el o la presidenta de México lo enjuicien y castiguen genera solamente dos posibilidades-. Que el titular del ejecutivo federal haya estado coludido él mismo o que fuera tan pende y ciego que no se dio cuenta de lo que pasaba a su alrededor: Felipe Calderón se defiende y niega haber privilegiado al Cártel del Pacífico

En este contexto, que García Luna fuera acusado y condenado en EUA por vínculos con el crimen organizado es una llaga purulenta, que Calderón Hinojosa, sus colaboradores y el partido que lo llevó al gobierno, el PAN, tendrán que cargar, aunque hasta el momento no lo han hecho correctamente:Marko Cortés pide a Calderón explique qué paso con Genaro García Luna durante su gestión

¿SE CAE EL MANTO VIRGINAL AMLISTA?

Aferrado a su sangrienta y nada efectiva “estrategia” de “abrazos y no balazos”, que provocó la mayor cantidad de asesinatos dolosos en la historia del país durante un sexenio, Andrés Manuel López Obrador aprovechó el caso García Luna, para echárselo en cara a los “neoliberales” y negar que su tibieza ante la delincuencia organizada implicara complicidad: Caso García Luna demuestra que México era un narcoestado: AMLO

10 meses después de finalizada su gestión, el manto virginal amlista peligra, puede quemarse, ya que uno de sus más poderosos ex colaboradores, el ex secretario de Gobernación y ex precandidato presidencial, Adán Augusto López Hernández, carga severas acusaciones de supuesta delincuencia organizada y colusión con el crimen:Señalan supuestos vínculos de Adán Augusto con red de protección de empresas fantasma

Igual que Felipe Calderón Hinojosa, el actual senador de la 4T aseguró que, como gobernador de Tabasco, nunca sospechó que su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, estuviera involucrado con grupos criminales: Adán Augusto dice que nunca sospechó de Hernán Bermúdez: ‘Lo hubiera separado inmediatamente del cargo’

TABASCO SE PUDRIÓ

Pero, como al ex presidente Felipe Calderón, también a Adán Augusto López se le aplica el concepto de que presuntamente incurrió en complicidad con células criminales o fue tan omiso, ciego e incompetente como titular del Ejecutivo de Tabasco, que dejó que uno de sus más importantes y cercanos colaboradores se coludiera con la delincuencia organizada: Guerra en el paraíso

El caso de Hernán Bermúdez no solamente convierte a Adán Augusto en un APESTADO al interior de la 4T, además genera interrogantes, preguntas que necesitan respuestas sobre los acuerdos, compromisos e intereses compartidos de él con otro político tabasqueño, AMLO, quien lo hizo su secretario de Gobernación, precandidato presidencial y senador.

Mientras AMLO guarda silencio y su ex colaborador finge demencia sobre los supuestos vínculos de su ex secretario de Seguridad Pública con grupos criminales, la realidad es que –como muchos estados del país desde los sexenios de Felipe Calderón, Peña Nieto y el propio López Obrador- Tabasco se pudrió, con una enorme ola criminal que dejó claro que “los abrazos y no balazos” fueron una OMISIÓN brutal, responsable y MUY SOSPECHOSA: Ni en Tabasco funcionan los “abrazos y no balazos”: Se dispara la ola delictiva en el edén