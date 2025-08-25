Gobierno estatal impulsa el registro de Marcas del Bienestar 2025

-A través de la SEDETRA y el IMPI, lanza la “Campaña de Precio Diferencial de Tarifas: Marcas para el Bienestar 2025-II”, que ofrece un 90 por ciento de descuento en el registro de marcas

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – El gobierno de Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA), anunció la convocatoria “Campaña de Precio Diferencial de Tarifas: Marcas para el Bienestar, 2025-II”, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Iniciativa que busca impulsar el registro de marcas, avisos o nombres comerciales con un 90 por ciento de descuento, así como otorgar protección legal y título de propiedad a emprendedores poblanos, con el objetivo de fortalecer la promoción de lo hecho en Puebla.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, explicó que la campaña beneficiará a 600 emprendedores en 45 municipios del estado, incluyendo Puebla, San Pedro Cholula, Tehuacán, Zacatlán, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Xicotepec y Huauchinango, entre otros. Señaló que podrán participar emprendedores, artesanos, personas de pueblos indígenas y afrodescendientes, así como beneficiarios de programas prioritarios del Gobierno de México como Producción para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Pensión Universal para Adultos Mayores.

Chedraui destacó que los interesados deberán contar con un logotipo o diseño original, un producto o servicio terminado, y asistir al curso de capacitación asignado en caso de ser seleccionados.

Asimismo, deberán entregar la documentación física los días lunes 25 y martes 26 de agosto, de 9:00 a 17:00 horas, en las instalaciones de la SEDETRA. Los solicitantes tienen que presentar identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio, diseño a color de la marca, carta solicitud y, en caso de ser beneficiarios de algún programa de fomento, la constancia correspondiente.

Por su parte, la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santamaría, detalló que el trámite es personal, no se aceptan intermediarios y solo se puede registrar una marca por solicitante. Además, precisó que los participantes deberán cubrir el 10 por ciento restante del costo del registro, lo que equivale a 312 pesos y dar seguimiento a su solicitud a través de la Gaceta oficial del IMPI, organismo responsable de la resolución, cuyo proceso puede tardar entre cuatro y seis meses.

La convocatoria estará abierta hasta el 26 de agosto de 2025 a las 17:00 horas. Para mayores informes los interesados pueden comunicarse al teléfono 222 229 8200, extensiones 5054, 5020, 5029, 5046 y 5061, o enviar correo a emprendedores.sedetra@puebla.gob.mx. Las oficinas de la SEDETRA se ubican en callejón de la 10 Norte 806, Paseo de San Francisco, Barrio El Alto.