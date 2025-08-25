49 intentos de linchamiento en Puebla este año

Erika Méndez
Durante este 2025, se han registrado 49 intentos de linchamiento en Puebla y tres casos en que sí se consumaron.
En conferencia de prensa, el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez Gónzalez destacó que los casos han disminuido significativament gracias a la pronta respuesta de las autoridades.
Debido a que el 2024 se contabilizaron 169 intentos de linchamiento y nueve consumados.
