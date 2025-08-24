Reconocen en Congreso a jóvenes destacados en distintas áreas

– Son ejemplo de esfuerzo, superación, resiliencia e inspiración: Angélica Alvarado

Desde Puebla

Con el objetivo de resaltar el talento, disciplina y dedicación de jóvenes en diferentes áreas, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez encabezó una entrega de reconocimientos en el Congreso del Estado.

En el marco del Día de la Juventud, la legisladora expuso que las y los jóvenes galardonados han destacado en el ámbito académico, musical, deportivo y de emprendimiento; consideró que son muestra de esfuerzo, superación, resiliencia e inspiración para más juventudes en Puebla.

“Son un gran ejemplo para mí y para la sociedad, porque han mostrado no solamente ser congruentes con lo que les apasiona, también pueden transformar su entorno; ustedes son agentes de cambio y grandes emprendedores”, señaló.

Por su parte, la diputada Esther Martínez Romano y el diputado José Luis Figueroa Cortés coincidieron en que las y los jóvenes son el presente y el futuro de la sociedad, por lo que reconocer su talento los motiva a desarrollar y fortalecer sus habilidades en favor de su comunidad y su entorno.

Los reconocimientos fueron entregados a las y los jóvenes:

David Hernández César, ganador de la medalla de oro en la disciplina de tetratlón de los Juegos Nacionales Escolares CONADE 2025.

Ángel Navarro Gaspar, saxofonista de la región de Huejotzingo.

Maribel Vargas Cosme y Alexa Guadalupe Téllez Flores, beneficiarias de la beca de excelencia por la Universidad de las Américas Puebla.

Luis Enrique Juárez Morales, coach de vida y conferencista.

Carlos Gael Juárez Morales, Alejandro Hernández Pérez y Didier Flores Pérez, futbolistas de la Escuela de Iniciación Deportiva 2024.

Erick Eduardo Ortega Morales y Alexis López Benítez, líderes de emprendimiento.

Miranda Flores Moscoso, cantante de música regional mexicana.

Jessica Ivón Juárez Morales, bailarina de ballet clásico.

Getzemany Ramírez Gutiérrez, Virreina Petite Universe México

En el evento estuvieron presentes Alexa Espidio Sánchez, subsecretaria de Juventud y Mauricio García Castillo, subsecretario de Deporte.