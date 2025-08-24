Entrega Tonantzin Fernández carpetas de protección civil a CAIC’s del municipio

*Las carpetas ahora son gratuitas para las instituciones, eliminando un gasto a los padres de familia*

Desde Puebla

*24 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, en coordinación con el DIF Municipal, dirigido por la Mtra. Lupita Fernández, refrenda su compromiso con el bienestar de las familias cholultecas y el desarrollo integral de la niñez.

En este sentido, la administración municipal entregó Carpetas de Protección Civil a todos los CAIC’s del municipio. Por primera vez, estas carpetas no representaron un gasto para los padres de familia, quienes anteriormente debían cubrir hasta 7 mil pesos.

La presidenta municipal destacó que las carpetas contienen información clave para reaccionar de manera inmediata y eficaz ante cualquier situación de emergencia en los centros de atención infantil. Asimismo, reconoció el esfuerzo del DIF Municipal por gestionar apoyos que fortalezcan tanto a las escuelas como a distintos sectores sociales.

Tonantzin Fernández y Lupita Fernández coincidieron en que este tipo de apoyos continuarán llegando a cada CAIC del municipio y exhortaron a directivos y personal a trabajar con compromiso y amor por la niñez cholulteca

*Asiste Tonantzin Fernández a la graduación de la Guardería DIF Xixitla*

En otro evento, la presidenta municipal fue madrina de generación en la ceremonia de graduación de la Guardería DIF Xixitla, realizada en el Teatro Ciudad Sagrada, donde asistieron madres, padres y familiares de las y los menores.

Al concluir la ceremonia, Tonantzin Fernández entregó reconocimientos y obsequios a las y los graduados. Además, anunció que las y los pequeños podrán incorporarse al programa municipal “Amoxtli”, mediante el cual recibirán mochilas y útiles escolares gratuitos en cualquier grado de preescolar.

La presidenta municipal informó que el periodo de registro para este programa se amplió hasta el 27 de agosto, invitando a madres y padres a acudir a las instalaciones del DIF Municipal para entregar la documentación requerida.

Finalmente, subrayó que los gobiernos de transformación continuarán impulsando acciones conjuntas que fortalezcan el bienestar de toda la ciudadanía, con especial atención a quienes más lo necesitan.