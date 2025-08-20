¡Las Leoncitas campeonas de los Juegos Panamericanos Jr!

ESPN

Estados Unidos y Argentina volvieron a encontrarse en una final Panamericana, pero ahora fue el turno de Las Leoncitas. Este martes 19 de agosto, ambos equipos salieron a la cancha, contra todo pronóstico, y fueron en busca del trofeo. El resultado final fue 3 a 0 para Las Leoncitas.

El primer tiempo comenzó con un gol a puro reflejo de Sol Guignet que luego fue anulado por el árbitro, pero el conjunto albiceleste continuó presionando y demostrando su juego, siendo ofensivas y buscando romper el cero nuevamente. Luego de una gran jugada de recuperación de Guignet que combinó con Victoria Falasco, Lourdes Pisthon (8′) desvió el tiro de Falasco y puso el 1 a 0.

El tercer cuarto comenzó con un golazo de Lourdes Pisthon (31′). Tras un centro de Sol Guignet, la jugadora de Banco Nación desvió la bocha y dejó el resultado en una ventaja de 2 a 0. Durante todo el segundo tiempo Argentina continuó presionando, intentando ampliar el marcador, y faltando menos de 10 minutos Milagros Di Santo tuvo una situación clarísima, que terminó en otro córner corto, que la salidora estadounidense salvó. Lara Casas (56′) dejó el partido en un 3 a 0 final con un push en el piso que fue a la red.

Con esta victoria, no solo consiguieron otro trofeo, sino que le concedieron la clasificación a Las Leonas a los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en 2027

Las Diablas Jr. vs. Las Cimarroncitas – bronce femenino

Luego de las demoras por las condiciones climáticas, Chile y Uruguay salieron a la cancha en busca de la medalla por el tercer puesto. El primer tiempo fue bastante parejo, ambos equipos tuvieron la posesión de la bocha por momentos, pero Las Cimarroncitas tuvieron las situaciones más claras. A pesar de eso, el juego dentro de las áreas fue impreciso tanto para Chile como para Uruguay, y se fueron al entretiempo en un empate sin goles.

Los mejores eventos del mundo del hockey sobre césped se disfrutan en vivo a través de Disney+.

En el segundo tiempo ambos equipos buscaron romper el cero, pero ninguno pudo, a pesar de las recuperaciones e ingresos al área rival. Faltando menos de cuatro minutos para que termine el partido, Las Cimarroncitas consiguieron su cuarto córner corto, pero el tiro fue elevado y fue salida para Chile. El resultado final fue 0 a 0 y en la definición por penales australianos ganaron 3 a 2 Las Diablas Jr, con goles de Javiera Saenz, Florencia Barrios y Maite Parada. La arquera, Montserrat Araya tapó el primer shootout, mientras que las que marcaron por el lado uruguayo fueron Justina Arregui y Sol Martínez, ya que luego de la revisión del gol de Chiara Curcio, invalidaron el gol. Así fue como Las Diablas Jr se quedaron con la medalla de bronce.