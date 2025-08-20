Juegos Panamericanos Junior 2025: el medallero y los mejores resultados de México hasta ahora

UNOTV.COM

La delegación mexicana sigue con fuerza su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se disputan del 9 al 23 de agosto en Asunción, Paraguay, con sedes alternas en Encarnación y San Bernardino.

Esta es la segunda edición del certamen multideportivo juvenil continental, que reúne a los mejores atletas de entre 14 y 22 años de toda América.

En esta ocasión, México viajó con una de las representaciones más numerosas del evento: 381 atletas distribuidos en decenas de disciplinas.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) fijó como objetivo superar las 172 medallas obtenidas en la edición inaugural celebrada en Cali-Valle 2021, donde México finalizó en la segunda posición general.

Medallero de México al momento

Luego de algunos días de competencia, México suma un total de 84 preseas, colocándose en el cuarto lugar del medallero con corte al 20 de agosto.

Oro Plata Bronce Total 19 33 32 84

El honor de inaugurar el medallero dorado para el país correspondió a Iván Aguilar, quien dominó la prueba de ciclismo de montaña XCO varonil con un tiempo de 1:16:53, demostrando potencia y técnica sobre un trazado exigente.

En esta misma disciplina, José Antonio Prieto aportó otra alegría al conquistar la medalla de plata en la contrarreloj individual masculina con un registro de 49:23.25.

Clavados

Uno de los deportes en los que México suele ser potencia son los clavados y las gemelas Mía y Lía Cueva se hicieron con la medalla de oro en el trampolín de 3 metros sincronizados femenino.

David Vázquez y Jesús Agúndez también se colgaron una medalla aurea en la categoría de trampolín de 3 metros sincronizado varonil.

Sin embargo, los clavados sincronizados no fueron los únicos en dar resultados para México, pues Kenny Zamudio se colgó la medalla de oro tras triunfar en la final de la plataforma de 10 metros masculino.

México es campeón panamericano de clavados

Garcias a estas y más buenas actuaciones, la selección mexicana de clavados se coronó en las competencias de clavados de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego finalizar los cuatro días de competencias de la disciplina con cuatro preseas de oro, seis medallas de plata y dos insignias de bronce, para un total de 12 metales.

Atletismo

Un día le bastó a la delegación mexicana de atletismo para sumar, no solo un oro, sino también una plata gracias a Ximena Serrano y Valeria Flores, quienes hicieron el 1-2 en la prueba de 20 kilómetros marcha femenil.

Serrano no solo rompió el récord de la competencia que pertenecía a la ecuatoriana Glenda Morejón (1:33:54.16 logrado en Cali 2021), sino que también consiguió su pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Natación

La segunda presea dorada de la delegación mexicana llegó gracias al esfuerzo de Humberto Nájera en la especialidad de los 200m dorso e implantando un récord.

Por su parte, Celia Pulido cosechó su cuarta medalla en Paraguay convirtiéndose en la máxima ganadora de la delegación, logrando un oro en la prueba de 200 metros dorso.

También en el Centro Acuático Paraguayo también subieron al podio Andrés Dupont con plata en 100 metros libre, Sharon Guerrero, bronce en 800, y Paulo Strehlke, tercer lugar en la misma prueba.

En la piscina, el equipo conformado por Celia Pulido, Fernanda Elizondo, María Fernanda Méndez y Valeria Villarreal firmó una destacada actuación en el relevo femenil 4×100 metros libre, consiguiendo la medalla de plata.

México también brilló en el nado en aguas abiertas, pues Paulo Strehlke se llevó el oro en 10 kilómetros masculino.

Tiro con arco

Los arqueros Adriana Castillo y Máximo Méndez se proclamaron campeones panamericanos junior por equipos mixtos, mientras que Ángela Ruiz y Naomi Aguilar se coronaron en recurvo equipo femenil.

Gimnasia rítmica

Martha Coldwell, Ana Martínez, Jaydi Novelo, Fernanda Ramírez y Bárbara Ponce se impusieron en el all around con 45.950 puntos, ganándole a Estados Unidos, y llevarse el oro.

Mientras que Ana Luisa Abraham se proclamó campeona panamericana junior en la final de la rutina de pelota con 24 mil puntos.

Remo

En aguas paraguayas, Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro se adjudicaron la medalla de bronce en la prueba de doble scull varonil (M2x), mostrando gran coordinación y resistencia ante duros rivales de Argentina y Chile.

Judo

El tatami también entregó metales a México, Eduardo Sagastegui se quedó con el bronce en la categoría -60 kilogramos, tras una intensa ronda de repechaje. Por su parte, Aylin Ávila alcanzó la plata, consolidándose como una de las jóvenes promesas del judo nacional.

Tiro deportivo

En la modalidad pistola de aire 10 metros femenil, Sofía Ibarra obtuvo la plata con una marca de 237 puntos, quedando muy cerca de la campeona brasileña.

Esgrima

La mexicana Ana Paredes logró el subcampeonato en la especialidad de espada, cerrando una final reñida que se definió por escasos puntos.

México se mantiene en los primeros lugares del medallero

El medallero de México refleja un desempeño sólido y competitivo, aunque el número de oros aún es reducido, las actuaciones individuales y colectivas muestran que la delegación tiene potencial para escalar posiciones en los próximos días.

Los Juegos Panamericanos Junior no solo ofrecen una vitrina para que los atletas juveniles acumulen experiencia internacional, sino que también representan un semillero de talentos rumbo a los Juegos Panamericanos de 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028. México, con su equipo joven y ambicioso, busca dejar huella en Asunción 2025.