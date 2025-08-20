Feria San Pedro Cholula 2025, sin privatización, reitera el ayuntamiento

Desde Puebla
*20 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula que preside Tonantzin Fernández informa que la Feria Tradicional 2025, en su edición número 75, se realizará sin concesión a terceros, marcando un precedente histórico al ser una feria del pueblo para el pueblo.
Este modelo garantiza transparencia, legalidad y certeza jurídica, además de asegurar que los beneficios económicos lleguen directamente a los comerciantes cholultecas y no a un concesionario externo.
Principales medidas implementadas:
1. Renta directa de espacios y stands bajo el Domo y en las carpas autorizadas, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio 2025.
2. Credencialización de comerciantes, con el fin de evitar fraudes y reventas, brindando certeza e identidad a cada participante.
3. Cobro transparente de servicios: limpieza, luz, seguridad y recolección de basura, todo incluido en el ticket que recibe el comerciante.
4. Ingresos extraordinarios destinados a infraestructura, contratación de personal, seguridad, servicios de limpia y renta de domo y carpas.
Con este esquema, cada comerciante puede escoger su espacio de acuerdo con sus necesidades, eliminando la intervención de terceros y fomentando la cercanía entre gobierno y ciudadanía.
Servicios garantizados durante la feria:
• Seguridad en todo el recinto.
• Supervisión y control de comercio con base en la normatividad.
• Ampliación de turnos del servicio de limpia.
• Contratación de contenedores y rutas para el traslado de basura.
• Solicitud de depósito de desechos.
• Contratación de subestación eléctrica.
¡La Feria de San Pedro Cholula es de los cholultecas y para los cholultecas!
