Video: Conato de enfrentamiento entre personal del ayuntamiento de Puebla VS ambulantes en el Centro Histórico

- No se reportan lesionados
Desde Puebla
En estos momentos se registra un fuerte operativo de seguridad en el Centro Histórico de Puebla capital, en la esquina de la 10 Poniente y 3 Norte, luego de un conato de bronca entre ambulantes y personal del ayuntamiento de Puebla capital.
