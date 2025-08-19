Sección Principal Vídeos Desde Puebla

Video: Conato de enfrentamiento entre personal del ayuntamiento de Puebla VS ambulantes en el Centro Histórico

By Redaccion2 / 19 agosto, 2025

  • No se reportan lesionados

Desde Puebla

En estos momentos se registra un fuerte operativo de seguridad en el Centro Histórico de Puebla capital, en la esquina de la 10 Poniente y 3 Norte, luego de un conato de bronca entre ambulantes y personal del ayuntamiento de Puebla capital.

