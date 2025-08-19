Video: Con el aval del gobernador Armenta, Laura Artemisa abrió su casa de gestion

María Huerta

Con el acercamiento hacia el pueblo, la presidenta del Congreso local Laura Artemisa García, en compañía del gobernador Alejandro Armenta, presidentes municipales y otros legisladores, realizó la inauguración de su casa de gestion en la 11 Oriente #203.

Artemisa García Chávez dejó en claro que el inmueble es un espacio para atender a la ciudadanía.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta resaltó el trabajo de la diputada local en diversos ámbitos.