Video: Con el aval del gobernador Armenta, Laura Artemisa abrió su casa de gestion

María Huerta
Con el acercamiento hacia el pueblo, la presidenta del Congreso local Laura Artemisa García, en compañía del gobernador Alejandro Armenta, presidentes municipales y otros legisladores, realizó la inauguración de su casa de gestion en la 11 Oriente #203.
Artemisa García Chávez dejó en claro que el inmueble es un espacio para atender a la ciudadanía.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta resaltó el trabajo de la diputada local en diversos ámbitos.
You may also like
-
Video: Conato de enfrentamiento entre personal del ayuntamiento de Puebla VS ambulantes en el Centro Histórico
-
Puebla, líder en certificaciones de Propiedad Intelectual; obtiene 74 y 212 en trámite
-
En Atlixco, Ariadna Ayala impulsa la capacitación empresarial
-
En Puebla han decomisado más de 850 mdp en pirateria
-
Video: Huejotzingo recibió la declaratoria de Indicación Geográfica a la sidra, informó Víctor Gabriel