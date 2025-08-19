En septiembre, el gobierno de Puebla podría arrancar obras en el Paseo Bravo: Armenta 

Erika Méndez

En septiembre podría arrancar la revitalización del Paseo Bravo por el gobierno estatal.

Informó el mandatario poblano, Alejandro Armenta Mier, quien señaló que esperan que este mes el ayuntamiento de Puebla ceda el área a la administración estatal.

Indicó que al momento, analizan mediante qué título podrá realizarse el traspaso del parque público.