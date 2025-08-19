Con operativos coordinados, 138 personas fueron detenidas: SSP

– Destaca la captura de cinco presuntos narcomenudistas que operaban en el municipio de Puebla y la recuperación de vehículos mediante la red de videovigilancia conectada al C5i.

– Con la implementación de 249 acciones, se logró el aseguramiento de 67 mil 560 litros de hidrocarburo, 628 envoltorios con posible droga, 21 vehículos relacionados con delitos y siete armas de fuego.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Resultado del reforzamiento de las labores de prevención del delito, vigilancia y reacción operativa, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de autoridades federales y municipales, detuvo a 138 personas, durante el periodo que comprende del 11 al 17 de agosto.

Destaca la detención de cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo en el sur del municipio de Puebla y liderado por un hombre identificado como “El Yoyo”, así como el aseguramiento de “El Quijadas”, distribuidor de sustancias ilícitas en la Central de Abastos de Puebla capital.

Asimismo, mediante la red de videovigilancia conectada al C5i, se logró la recuperación de dos vehículos con reporte de robo y el aseguramiento de un hombre y una mujer. A estos resultados, se suma la inhabilitación de cinco hornos clandestinos para la deshidratación de materia prima forestal por parte de la Policía Estatal Forestal.

En esta misma semana, autoridades de los tres niveles de gobierno efectuaron 249 acciones en toda la entidad, que permitieron el aseguramiento de 67 mil 560 litros de hidrocarburo, 4 mil 853 gramos y 628 envoltorios con posible droga, así como de 21 vehículos relacionados en hechos delictivos, 73 cartuchos útiles y siete armas de fuego.

Durante las acciones de combate a la delincuencia, la Secretaría de Seguridad Pública contó con el apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y policías municipales.