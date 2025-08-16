San Luis derrota al Puebla a domicilio y alarga la crisis de la Franja en el Apertura 2025

CLARO SPORTS

Atlético San Luis logró una importante victoria como visitante al imponerse 0-2 al Puebla en el arranque de la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Con este triunfo, el conjunto potosino sumó tres puntos valiosos, mientras que los camoteros siguen sin levantar cabeza y alargan su mala racha en el certamen.

El primer gol del encuentro cayó en los últimos segundos del primer tiempo. João Pedro abrió el marcador desde los once pasos, cobrando con potencia y precisión al centro del arco para poner el 0-1. El penal marcó un cambio de ritmo en el partido y dejó sin reacción inmediata al equipo de casa.

Puebla intentó responder rápidamente. Raúl Castillo tuvo dos oportunidades claras para empatar el marcador. En la primera, al minuto 47, disparó desde fuera del área, pero el balón se fue muy por encima del arco. Un minuto más tarde, en un contraataque conducido por Esteban Lozano, Castillo volvió a fallar con un remate desviado dentro del área.

San Luis aprovechó la ineficacia ofensiva de la Franja y amplió su ventaja al minuto 70. Nuevamente João Pedro fue protagonista, al anotar su segundo gol de la noche con un disparo raso y colocado desde el centro del área, imposible para el arquero poblano. Con el 0-2 en el marcador, el equipo visitante supo manejar el resto del encuentro con solidez defensiva.

Con este resultado, Puebla se hunde aún más en la tabla y sigue sin conocer la victoria en el torneo, generando preocupación entre su afición y cuerpo técnico. Atlético San Luis, por su parte, se muestra en ascenso y suma una victoria que le permite escalar posiciones y ganar confianza rumbo a las siguientes jornadas.