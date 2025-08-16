Salud Slider Principal

Fotonota: Un fallecido y tres heridos tras carambola de siete vehículos en la Vía Atlixcáyotl

By Redaccion1 / 16 agosto, 2025

Desde Puebla

Fatal accidente automovilistico sobre la Vía Atlixcayotl a la altura de Plaza Mazarik deja tres lesionados y una persona sin vida.

En dicho accidente se vieron involucrados siete vehículos.

