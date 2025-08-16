Fotonota: Un fallecido y tres heridos tras carambola de siete vehículos en la Vía Atlixcáyotl

Desde Puebla
Fatal accidente automovilistico sobre la Vía Atlixcayotl a la altura de Plaza Mazarik deja tres lesionados y una persona sin vida.
En dicho accidente se vieron involucrados siete vehículos.
You may also like
-
San Luis derrota al Puebla a domicilio y alarga la crisis de la Franja en el Apertura 2025
-
Regresarán Economía, Ingeniería y Derecho UAEMéx a clases virtuales
-
¡Cuida tu corazón! Pacientes de Corazón y Fundación Mexicana del Corazón invitan a la IV Feria de la Salud Cardiovascular
-
Autos particulares generan 63% de los atropellamientos en peatones mexicanos, desde una amputación hasta lesiones leves son las secuelas
-
Así se vivió el festival Chile en Nogada: Joya de Puebla, en Glashaus, como antesala de Latino Gastronomic