Regresarán Economía, Ingeniería y Derecho UAEMéx a clases virtuales

EL VALLE

A casi cuatro meses del paro, tras reuniones de las Asambleas Estudiantiles y autoridades de la Facultad de Economía, de Ingeniería y Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), determinaron que las clases del semestre 2025B iniciarán el próximo 18 de agosto en modalidad virtual.

De acuerdo con la Facultad de Economía de la UAEMéx, dicha petición surgió de los mismos estudiantes ante la urgencia de retomar actividades académicas, aunque la Asamblea Estudiantil informó que mantendrá el resguardo de las instalaciones.

En la Facultad de Ingeniería y Derecho, también notificaron a la comunidad estudiantil que se acordó que reanudarían las actividades de manera virtual, sin dejar de puntualizar que seguirán reuniéndose con las autoridades universitarias para analizar los avances en sus pliegos petitorios.

La dirección escolar refrendó su compromiso con las y los alumnos para garantizar el regreso a las actividades, subrayó que este acuerdo busca ser el primer paso hacia la reconciliación entre los tres sectores que integran la Facultad, es decir, los estudiantes, personal docente y administrativo.

Autoridades universitarias llamaron a mantener la unidad para contribuir al fortalecimiento y mejora de la educación universitaria, con la expectativa de que las diferencias puedan resolverse de forma pacífica y constructiva.”Cuando se tengan las condiciones para que las clases se puedan impartir de forma presencial, lo haremos de su conocimiento”, informaron los espacios educativos universitarios.