¡Cuida tu corazón! Pacientes de Corazón y Fundación Mexicana del Corazón invitan a la IV Feria de la Salud Cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares provocan cera del 32% de todas las muertes a nivel mundial.

Se estima que aproximadamente el 70% de la población adulta del país vive con al menos un factor de riesgo a la salud cardiovascular.

En México las enfermedades del corazón se mantienen como la principal causa de muerte. Con el objetivo de atender esta problemática desde la prevención, la Fundación Mexicana del Corazón en colaboración con Pacientes de Corazón (PACO), anuncian la realización de la cuarta edición de la Feria de la Salud Cardiovascular, un evento que reunirá a especialistas, organizaciones y ciudadanía para promover el diagnóstico oportuno y la adopción de hábitos saludables.

Esta jornada, en favor de la salud del corazón de los mexicanos, se realizará de manera gratuita el sábado 30 de agosto de 8:00 a 12:00 hrs. en la explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Durante la Feria, profesionales de la salud y personal especializado de las asociaciones brindarán atención directa a los asistentes, quienes podrán acceder a una amplia gama de servicios y actividades enfocadas en el cuidado cardiovascular, tales como:

Pruebas gratuitas de triglicéridos, glucosa y colesterol

Electrocardiogramas y ecocardiogramas sin costo

Charlas educativas sobre prevención cardiovascular

Clases de yoga y sesiones de RCP (Reanimación Cardiopulmonar)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares provocan cerca del 32% de todas las muertes mundiales. En el caso de México, se estima que 7 de cada 10 adultos vive con al menos un factor de riesgo para la salud del corazón, como presión arterial elevada, niveles altos de colesterol, obesidad, tabaquismo o inactividad física.

Sin embargo, hasta el 80% de estas enfermedades pueden prevenirse con cambios en el estilo de vida, alimentación balanceada, actividad física regular y revisiones médicas periódicas.

“Sabemos que muchas complicaciones de las enfermedades del corazón pueden evitarse si se detectan a tiempo y se actúa con responsabilidad. Por eso, en Pacientes de Corazón A.C. trabajamos para llevar la prevención a las calles, acercar la salud a la gente y generar una verdadera cultura del autocuidado. La Feria de la Salud Cardiovascular es una oportunidad para que más personas conozcan su estado de salud, se acerquen a especialistas y tomen decisiones informadas en favor de su corazón”, dijo el Lic. Omar De Jesús Ruiz, director ejecutivo de Pacientes de Corazón.

La mayoría de las enfermedades del corazón no aparecen de forma repentina; suelen ser el resultado de años de acumulación de factores de riesgo como el sobrepeso, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, la inactividad física, el tabaquismo o el consumo nocivo de alcohol. Cuando estos no se detectan o controlan a tiempo, pueden derivar en problemas cardiovasculares graves, como enfermedad coronaria, cardiopatías isquémicas, bloqueos en las arterias, trombosis, valvulopatías, insuficiencia cardiaca, infartos, paros cardíacos o fibrilación auricular. La clave está en identificar y atender estos riesgos antes de que avancen.

“Muchas personas no acuden al médico hasta que ya presentan síntomas, y cuando se trata del corazón, la prevención y las revisiones periódicas hacen una gran diferencia. Invitar a la población a conocer su salud cardiovascular, hacerse chequeos y recibir orientación médica es fundamental para evitar complicaciones graves, por lo que realizamos iniciativas como la Feria de la Salud Cardiovascular:

para recordar que visitar al médico a tiempo puede salvar vidas” justo al inicio del Mes del Corazón, señaló el Dr. Jesús Antonio González Hermosillo, presidente de la Fundación Mexicana del Corazón.

Sobre Pacientes del Corazón, A.C.

Es una organización sin fines de lucro fundada por Asociación ALE I.AP. Nos dedicamos a sensibilizar a la sociedad sobre el impacto de las enfermedades del corazón y a promover acciones preventivas. A través de múltiples alianzas, ofrecemos acompañamiento integral a pacientes y sus familias, trabajando juntos para mejorar la atención y la calidad de vida de quienes padecen insuficiencia cardíaca y otras afecciones del corazón. Para más información, visita: https://pacientesdecorazon.org/

Sobre Fundación Mexicana del Corazón

Ofrece la difusión de temas relacionados a la salud cardiovascular por medio de múltiples exposiciones artísticas y participaciones de expertos en diversos medios electrónicos e impresos como periódicos, revistas, radio y televisión nacional e internacional. En colaboración con diversas asociaciones privadas y gobiernos locales se ha logrado la realización de múltiples eventos públicos encaminados a fortalecer el conocimiento de la población en general sobre temas de salud cardiovascular. Entre ellos destacan los relacionados al Día Mundial del Corazón, la caminata anual de enfermos del corazón en rehabilitación y la instrucción masiva sobre reanimación cardiopulmonar de urgencia. Para más información, visita: https://fundacionmexicanadelcorazon.org/