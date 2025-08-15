¡Ya es oficial! La fan store de Oasis llega a la Ciudad de México

EXCELSIOR

La espera terminó, y los fans mexicanos de Oasis tienen un motivo más para emocionarse este 2025. Además de los esperadísimos conciertos que tendrán lugar en el Estadio GNP los próximos 12 y 13 de septiembre, la banda británica acaba de anunciar la apertura de su tienda oficial en la CDMX, donde podrás encontrar todo el merchandising exclusivo de la gira Oasis Live ’25.

¿Dónde estará?

La tienda estará ubicada en Plaza Carso, en Calle Lago Zurich 245, colonia Ampliación Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Un punto icónico para una banda igual de legendaria.

¿Cuándo abre?

A partir del 25 de agosto y hasta el 13 de septiembre, o hasta agotar existencias, será posible visitarla todos los días, de 10:00 a 20:00 horas. La fecha de cierre coincide, además, con el segundo y último concierto de Oasis en México.

¿Cómo puedes visitar la tienda?

Es necesario registrarte previamente en el sitio web oficial de Oasis, donde podrás seleccionar la fecha y horario de tu visita, se recomienda no llevar mochilas grandes ni bolsas voluminosas para evitar contratiempos al ingresar.

¿Qué encontrarás?

La fan store de Oasis es mucho más que una tienda: es una experiencia. Ahí podrás encontrar merch oficial y artículos de edición limitada, incluyendo:

Ropa:

Playeras con logos y portadas clásicas

Sudaderas, chamarras y bucket hats

¡Incluso ropa para bebé!

Y una esperada colaboración con Adidas (¡sí, sudaderas y pants incluidos!)

Música:

Vinilos, CDs y box sets para verdaderos coleccionistas.

Accesorios y deco: