Rodrigo Aizpuru promueve “Cien Años”, el primer single sinfónico 100% poblano

Es uno de los intérpretes y defensores más importantes de la música vernácula.

Por Mino D’Blanc

El cantante mexicano Rodrigo Aizpuru promueve “Cien Años”, sencillo el cual es el primer adelanto de un proyecto discográfico que fusiona la música vernácula con la majestuosidad de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla.

Bajo los arreglos y producción del reconocido maestro Víctor Mendoza Teutle, esta versión del clásico de Rubén Fuentes y de Alberto Cervantes -quien cabe mencionar que es orgullo poblano- la interpreta Rodrigo Aizpuru muy a su manera y a su inconfundible estilo con un enfoque sinfónico que destaca el patrimonio musical mexicano.

-Un hito musical con sello poblano.

La producción fue realizada al 100% en la ciudad de Puebla. Más de 90 músicos de la Orquesta Sinfónica del Estado participaron en esta grabación. Es un trabajo que les llevó más de un año realizarlo y que contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura y de la Dirección de Museos quien facilitó las instalaciones de la Fonoteca para las sesiones, y culminó con un concierto en San Pedro Museo de Arte en el que el artista estuvo acompañado precisamente por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla.

Este trabajo invaluable para la historicidad del arte musical no solo de la ciudad y del estado, sino de todo el país, refleja el compromiso de Aizpuru por elevar las raíces mexicanas con propuestas innovadoras, sin perder la esencia de la tradición.

-Rodrigo Aizpuru: 25 años de trayectoria y pasión por México.

Con más de dos décadas dedicadas a la música vernácula se consolida como uno de los intérpretes más representativos del género. Su carrera ha sido marcada por el respeto al folclore y la dedicación e incluye giras internacionales y una constante búsqueda de nuevas sonoridades.

Fuera del escenario, el artista es reconocido por su trabajo altruista y compromiso social, valores que le han valido múltiples reconocimientos.

-“Cien Años”: un legado que trasciende.

El tema, originalmente un bolero ranchero popularizado por Pedro Infante en 1953, renace con arreglos sinfónicos que honran su letra de amor y desdén. Aizpuru lo describe como un tributo a nuestras raíces y a los compositores que las cimentaron

-Próximos pasos en la carrera de Rodrigo Aizpuru:

“Cien Años” es la primera de tres canciones sinfónicas que lanzará este año. reforzando su mensaje: “La música mexicana debe promoverse, porque es el alma de nuestra identidad”.

“Porque si vivo cien años, cien años canto a México”: Rodrigo Aizpuru