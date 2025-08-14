En Cuapiaxtla rescatan a hombre de una torre CFE de 30 metros

Desde Puebla

Gracias a la rápida acción y coordinación de elementos de la Policía Estatal, el Heroico Cuerpo de Bomberas y Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, se rescató con éxito a un hombre que se encontraba a 30 metros de altura en una torre eléctrica de alta tensión, en Cuapiaxtla de Madero.

Resultado de las labores de convencimiento, se evitó que el masculino atentara contra su vida y descendiera de manera segura.