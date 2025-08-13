¡Imparable violencia en Puebla capital!; asesinaron a un hombre en San Miguel Xonacatepec

Sadit González

Un hombre perdió la vida a balazos en la colonia San Miguel Xonacatepec.

Durante la tarde noche de este miércoles en la intersección de Vicente Guerrero y Benito Juárez.

De acuerdo con fuentes policiales, la víctima ya no contaba con signos vitales tras llegada de los cuerpos de emergencia.

Reportes iniciales indican que los presuntos responsables iban en motocicleta y, al lograr su cometido, huyeron con rumbo desconocido.

Se desconoce la identidad de la victima y el móvil de este crimen.