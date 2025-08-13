¡Imparable violencia en Puebla capital!; asesinaron a un hombre en San Miguel Xonacatepec

Sadit González
Un hombre perdió la vida a balazos en la colonia San Miguel Xonacatepec.
Durante la tarde noche de este miércoles en la intersección de Vicente Guerrero y Benito Juárez.
De acuerdo con fuentes policiales, la víctima ya no contaba con signos vitales tras llegada de los cuerpos de emergencia.
Reportes iniciales indican que los presuntos responsables iban en motocicleta y, al lograr su cometido, huyeron con rumbo desconocido.
Se desconoce la identidad de la victima y el móvil de este crimen.
You may also like
-
Abre la exposición El Rostro del Autor, de la Sociedad de Autores y Compositores de México, en el CCU
-
Ataque frente a gasolinera de Izúcar dejó una pareja herida
-
Reafirma Tonantzin Fernández la “no concesión” de la Feria de San Pedro Cholula
-
Capturado en Pahuatlán por presunta violación a un menor de edad
-
Video: Lilia Cedillo colocó primera piedra de la segunda etapa de CU2 BUAP