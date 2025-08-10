Video: Decenas de poblanos festejan al “Niño Cieguito”

María Huerta

Decenas de fieles acudieron al Templo Conventual en la calle 16 de septiembre del Centro Histórico, como parte de la festividad del “Niño Cieguito”, para obsequiarle un juguete, como hacen cada año.

La imagen religiosa, según la leyenda, fue víctima de un robo y le fueron arrancados los ojos de esmeralda.

La imagen, conocida como el Santo Niño Cieguito, es venerada en el Templo Conventual de San Joaquín y Santa Ana, un convento de monjas capuchinas.

Historia y Tradición.