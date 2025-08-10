Selección Mexicana Sub-15 conquista el Campeonato de Concacaf

Excelsior

La Selección Mexicana Sub-15 conquistó el Campeonato de la Concacaf, con una goleada sobre su similar de Estados Unidos (5-0), en la final del certamen de selecciones menores, disputado en Costa Rica.

Juan Carlos Martínez Jr., nombrado Mejor Jugador del evento, impuso condiciones con un doblete (16′, 24′), mientras que Paxon Ruffin (20′) y Da’vian Kimbrough (22′) prácticamente lo sentenciaron antes del descanso.

Con Estados Unidos Sub-15 doblegado, el Tricolor no perdonó uno más en el marcador. Lisandro Torres (65′) se encargó de la quinta anotación.

De esta manera, el representativo nacional dirigido por Yasser Corona levantó el título del Campeonato de la Concacaf, el cual no ganaban los Tricolor después del 2017.

El buen presente de la Sub-15 de México también dejó reconocimientos: Juan Carlos Martínez Júnior fue nombrado como Mejor Jugador del torneo y Kimbrough se hizo de la Bota de Oro.

Para alcanzar la final, la Selección Mexicana Sub-15 dio cuenta de la anfitriona Costa Rica (2-1). Cabe recordar que, desde la fase de grupos, el Tricolor del estratega Yasser Corona logró el liderato de su grupo en la Liga A, con saldo de tres partidos ganados y uno perdido.

El presente en las divisiones juveniles de la Selección Mexicana luce alentador bajo el proyecto que encabeza el director Andrés Lillini. El título Concacaf de la Sub-15 se une a los mismos éxitos conseguidos por las categorías Sub-17 y Sub-20.