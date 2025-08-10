Iglesia católica insta a valorar la grandeza de los pueblos indígenas

Excelsior

En medio del conflicto legal que envuelve a la empresa Adidas por haber presentado para su comercialización un modelo de calzado prácticamente idéntico a los huaraches típicos de la Sierra Norte de Oaxaca, la iglesia católica instó a valorar la grandeza de los pueblos indígenas, guardianes de la memoria, la sabiduría y brújula del futuro.

Al advertir que escuchar y reconocer a los pueblos originarios de México “no es un acto de cortesía sino de justicia”, la iglesia destacó que su relevancia no debe limitarse a una nota en los libros de texto o a admirar la belleza de sus artesanías, sino que es preciso que su voz se escuche, se alivien sus demandas y dejen de ser excluidos o discriminados.

Siguen siendo guardianes de valores esenciales: el respeto por la naturaleza, la centralidad de la familia y la comunidad, la gratitud por los dones recibidos, y la conciencia de que la vida es un regalo que se cuida en cada etapa. Reconocer el valor de los pueblos originarios implica mucho más que admirar su folclore o preservar sus artesanías. Significa abrir un espacio real para que su voz tenga peso en las decisiones que afectan sus territorios, su medio ambiente y su forma de vivir” reflexionó este domingo el editorial del semanario Desde la Fe.

La postura religiosa hizo notar que los pueblos indígenas “recuerdan que el progreso no puede medirse solo en cifras económicas, sino en la capacidad de vivir en equilibrio y en paz con lo que nos rodea”; es preciso entonces admitir que ” sin ellos y sin su aporte comunitario, el mundo pierde un pilar de identidad”, abundó la publicación.

En tiempos de crisis ambiental y social, estas comunidades no son una nota al pie en los libros de historia: son protagonistas de un modo de vivir que puede ayudarnos a recuperar la armonía con la creación y a sanar heridas profundas. Escucharlos no es un gesto de cortesía; es un acto de justicia y de responsabilidad hacia el futuro común” precisó el editorial.

En seguida, se recordaron las palabras del Papa Francisco cuando en el 2016 visitó Chiapas y pidió perdón a los pueblos originarios de México.

“¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir: ¡Perdón!, ¡perdón, hermanos! El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita”.

Entre las consideraciones de la iglesia para remarcar la importancia de los pueblos indígenas en un mundo marcado por la homogeneización y la memoria diluida, se subrayó la utilidad y aportes que estas comunidades pueden dar en un contexto de crisis ambiental.