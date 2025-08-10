Avanza 4% tren México-Pachuca; creará un Polo de Bienestar: Sheinbaum 

Excelsior

Con la construcción del Tren México-Pachuca, que tiene un avance del 4 por ciento, se cumplirá el compromiso de hacer de la capital del estado de Hidalgo, un Polo de Bienestar, como lo establece el Plan México, afirmó este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este es un proyecto, no solamente de la unión entre dos ciudades, a través de una forma de transporte moderna, colectiva, accesible a la población, sino que también es parte de un proyecto de nación, que tiene que ver con el desarrollo de los Polos de Bienestar del Plan México”, explicó la titular del Poder Ejecutivo.

La presidenta Sheinbaum encabezó un recorrido de supervisión de las obras del Tren México-Pachuca, en Villa de Tezontepec, Hidalgo, acompañada por el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, y el gobernador de la entidad, Julio Menchaca Salazar.

Durante su intervención, la presidenta Sheinbaum explicó que está obra, en dos de sus tramos principales, de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y de la terminal aérea a Pachuca, tendrá una inversión de aproximadamente 74 mil millones de pesos.

Del AIFA a Pachuca es una inversión de cerca de 47 mil millones de pesos, incluyendo los trenes; y lo que sería Lechería- AIFA son 27 mil millones de pesos, así que es una inversión muy importante”, detalló la mandataria.

Avance

El general Gustavo Vallejo, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles informó que la construcción del Tren México-Pachuca tiene un avance del 4 por ciento, con el que se están creando 4 mil empleos.

Tenemos dos frentes simultáneos, y todavía la experiencia nos ha dicho tenemos un frente de estudios técnicos y otro de ejecución, que acompaña a todos los frentes de construcción en estudios específicos que tengamos que hacer para que no paren el avance. Qué tenemos actualmente, un avance del 4 por ciento, tenemos 450 máquinas entre excavadoras y material rodante; tenemos actualmente, y vigentes hoy, 4 mil empleos y se vienen incrementando”, explicó el general Vallejo.

El Tren México-Pachuca será un sistema integrado por convoyes eléctricos que cubrirán esa ruta en una hora con 15 minutos; con tres con capacidad para transportar hasta 700 personas, sentadas y de pie.

Previamente a esta supervisión la presidenta Sheinbaum informó en su cuenta oficial de X, que realizó, también, un recorrido de supervisión en las obras de una unidad habitacional, en San Agustín Tlaxiaca, como parte de su gira dominical por el estado de Hidalgo.