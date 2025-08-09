Un hombre fue asesinado a balazos por desconocidos en Huejotzingo

Desde Puebla

Durante la tarde de este sábado en el fraccionamiento Valle de San Miguel, sobre la calle Tecayahuatzin.

Poco después de los disparos, se generó la movilización de paramédicos, además de policías y Marinos, quienes confirmaron que afuera de una vivienda había un hombre sin vida.

La zona fue acordonada por elementos de la policia municipal en espera de personal de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado del area de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, por las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Se presume un ajuste de cuentas.