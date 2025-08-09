En septiembre inicia construcción del cablebús: Choco Parra

Erika Méndez

A finales del mes de septiembre arrancará la construcción del cablebús en Puebla, anunció el coordinador del gabienete, José Luis García Parra.

Al entregar alarmas vecinales en Bosques de San Sebastián, hizo el anunció en nombre del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Destacó que es una obra pensada en la seguridad, movilidad y economía de las familias, contará con cámaras de videovigilancia, botón de alerta e internet.