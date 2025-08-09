Se incendia domicilio en el Infonavit San Jorge

Erika Méndez
Elementos de Protección Civil (PC) de Puebla atendieron incendio en casa habitación del Infonavit San Jorge.
Elementos del cuerpo de bomberos realizaron labores de combate al fuego, así como de mitigación de riesgos.
Al interior había una mujer y un hombre, quienes recibieron atención prehospitalaria, después de inhalado el humo.
