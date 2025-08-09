Salud Sección Principal

Se incendia domicilio en el Infonavit San Jorge

By Redaccion1 / 9 agosto, 2025

Erika Méndez

Elementos de Protección Civil (PC) de Puebla atendieron incendio en casa habitación del Infonavit San Jorge.

Elementos del cuerpo de bomberos realizaron labores de combate al fuego, así como de mitigación de riesgos.

Al interior había una mujer y un hombre, quienes recibieron atención prehospitalaria, después de inhalado el humo.

You may also like

Categorías