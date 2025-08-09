Fuerte granizada sorprendió a los poblanos la tarde de este sábado

Erika Méndez

Una fuerte lluvia con intenso granizo sorprendió a los poblanos la tarde de este 9 de agosto.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 17:00 horas en las zonas suroeste, centro y noroeste del municipio.

Hubo vientos de hasta 25 kilómetros por hora, además, diversas calles se pintaron de blanco por el granizo.

El ayuntamiento de Puebla informó que los vasos reguladores estaban fuera de riesgo de desbordamiento; no obstante, mantienen el monitoreo constante.