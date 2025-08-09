Ejecutan a presunto miembro de la asociación Pueblos Unidos en Cañada Morelos

Desde Puebla

Un hombre aparentemente miembro de los Pueblos Unidos fue ejecutado a balazos en Cañada Morelos

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este sábado en la avenida principal de Cerro Gordo.

De acuerdo a reporte de testigos, dos sujetos en motocicleta se acercaron al masculino, para atacarlo a balazos.

De acuerdo a los ciudadanos, el occiso es integrante de los Pueblos Unidos, personas quienes en fechas anteriores protestaron y bloquearon, la carretera federal en Puebla, para exigir a las autoridades veracruzanas la liberación de personas al tener en su poder armas y dinero de dudosa procedencia..