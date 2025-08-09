Gobierno de Puebla atiende derrumbe en Azumbilla- Tlacotepec

Erika Méndez
El gobierno de Puebla atendió derrumbe en la carretera estatal Azumbilla – Tlacotepec, en Ajalpan.
Con maquinaria especializada, llegaron a la zona para liberar de manera inmediata la vialidad.
Lo anterior a fin de asegurar que el tránsito seguro pata todos los habitantes de dicha región.
