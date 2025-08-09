Ayuntamiento de San Pedro Cholula rechaza acusación difundida en redes sociales

Desde Puebla

El gobierno municipal de San Pedro Cholula informa a la ciudadanía que ningún servidor público está autorizado para presentarse en establecimientos sin portar la acreditación oficial emitida por este ayuntamiento.

Lo anterior, con motivo de un video difundido en redes sociales en el que se observa a dos personas ingresar a un negocio ostentándose a nombre de la titular de esta administración, *mismas que se confirma no laboran en esta institución*.

Se exhorta a las y los habitantes de San Pedro Cholula a no brindar información ni permitir el acceso a personas que no acrediten plenamente su identidad como servidores públicos municipales.

En caso de detectar una situación irregular o posible intento de extorsión, favor de comunicarse de inmediato a los números de la Secretaría de Seguridad Ciudadana:

*911*

*22 22 47 05 62*

*22 13 48 43 24*