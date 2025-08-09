Bobby Pulido cierra una etapa en su vida con el lanzamiento del volumen 2 del álbum ‘Bobby Pulido & Friends, Una tuya y una mía’

Staff/RG

BOBBY PULIDO ha demostrado que su música ha permanecido a través de generaciones. Tres décadas de carrera avalan su éxito, y hoy en el adiós de los escenarios, está más presente que nunca en nuestros corazones.

“BOBBY PULIDO & FRIENDS UNA TUYA Y UNA MÍA” es tan sólo un cachito de su legado musical. Es una celebración de júbilo por saber que lo que hizo en su carrera, dio sus frutos. Es un ‘gracias’ al público, que al día de hoy canta sus canciones y asiste a sus conciertos. Es una fiesta que da paso a otra etapa en la vida de Bobby, misma que abraza con el mismo entusiasmo con el que arrancó su carrera como cantante.

Después de haber disfrutado del primer volumen lanzado el 30 de mayo, hoy BOBBY nos deleita con la segunda parte de proyecto grabado en Monterrey, N.L. Al igual que el anterior, este volumen 2 de “BOBBY PULIDO & FRIENDS UNA TUYA Y UNA MÍA”, fue producido por José Luis Cornejo y el mismo Bobby.

El Plan, Jennifer Peña, Kevin Aguilar, Los Rojos, Guardianes del Amor, David Olivarez, Los Socios del Ritmo y Kinky, son los artistas que ahora forman parte de este material compuesto por 16 canciones que sigue la misma línea de incluir un éxito de BOBBY y uno más del artista invitado.

“La rosa”, “Vive”, “Te voy a amar”, “Móntame”, “Qué más te puedo dar”, “Para que baile mi pueblo”, “cumbia Vallenata” y “Otra como tú”, son los éxitos de BOBBY que se suman a los temas que han dejado huella en las voces de sus invitados, como “Para ti con amor” (El Plan), “Abrázame y Bésame” (Jennifer Peña), “Ya lo sé que tú te vas” (Kevin Aguilar), “Nada de nada” (Los Rojos), “Y te lo pido” (David Olivarez), “Amor se escribe con llanto” (Guardianes del amor), “A dónde van los muertos” (Kinky) y “Llorar” (Los Socios del Ritmo).

Por otro lado y no conforme con este lanzamiento, BOBBY PULIDO celebrará “Por la Puerta Grande” este cierre de su carrera con un magno concierto en el Auditorio Nacional este sábado 9 de agosto. Con un gran repertorio musical, BOBBY PULIDO nos deleitará con todos sus éxitos, además de grandes sorpresas.

BOBBY PULIDO, sinónimo de carisma, talento y sencillez, nos deja un legado musical que se ha forjado a través de varias generaciones, formando así parte importante de nuestra vida… por ello, es y siempre será para nosotros el ‘golden boy’ de la música texana.

1 El Plan – Para Ti Con Amor – 17 de junio

2 El Plan – La Rosa– 19 de junio

3 Jennifer Peña – Vive – 24 de junio

4 Jennifer Peña – Abrázame y Bésame – 26 de junio

5 Kevin Aguilar – Te Voy A Amar – 01 de julio

6 Kevin Aguilar – Ya Lo Sé Que Tú Te Vas – 03 de julio

7 Los Rojos – Móntame – 08 de julio

8 Los Rojos – Nada de Nada – 10 de julio

9 David Olivarez – Qué Más Te Puedo Dar – 15 de julio

10 David Olivarez – Y Te Lo Pido – 17 de julio

11 Los Guardianes del Amor – Para Que Baile Mi Pueblo – 22 de julio

12 Los Guardianes del Amor – Amor Se Escribe Con Llanto – 24 de julio

ALBUM – Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía (Vol. 2 / En Vivo) – 07 de agosto

13 Kinky – A Dónde Van Los Muertos

14 Kinky – Cumbia Vallenata

15 Socios del Ritmo – Llorar

16 Socios del Ritmo – Otra como tú

