Largo Olvido presenta “Desde Rusia con Amor”, su nuevo single y videoclip inspirado en el cine de espías

Staff/RG

La banda chilena de rock alternativo Largo Olvido acaba de lanzar un nuevo single, titulado “Desde Rusia con Amor”, una pieza musical que combina energía sonora con narrativa cinematográfica. Está acompañado de un videoclip, el que fue dirigido por Ale Pardo, quien también es baterista de la agrupación.

Inspirado en clásicos del cine de espías como James Bond o Misión Imposible, el tema narra la historia de dos agentes secretos, Alex y Elena, quienes, pese a estar en bandos opuestos, se ven atrapados por una atracción imposible. En medio de sus misiones, deciden vivir su pasión en paralelo a sus labores, aceptando su doble vida con determinación.

A nivel sonoro, se destaca por sus guitarras intensas y armonías vocales cuidadas, sin perder la contundencia del bajo y la batería. El inicio evoca una atmósfera setentera con efectos de wah-wah, para luego explotar en un sonido moderno que remite a la obertura de una película de acción. La producción fue realizada en Estudios Audiomúsica, con mezcla y masterización a cargo de Aldo Celle.

Largo Olvido nació en 2019 como el reencuentro musical de tres amigos, a los que más tarde se unió el vocalista, ampliando el espectro sonoro y lírico del grupo. Desde entonces, han desarrollado un estilo propio que fusiona grunge, stoner y rock alternativo con una fuerte carga melódica. A la fecha, han publicado el EP “Buscando versos” (2020), seguido por el single “Señales” (2022), por el EP “Irreversible” (2022) y .“Desde Rusia con Amor”(2025).

Actualmente, la integran: Felipe Serruys (voz principal), Ale Pardo (batería y voz), Esteban Miranda (guitarra) y José Villalobos (bajo).

Con este nuevo lanzamiento, la banda reafirma su identidad artística: canciones de autoría propia, una estética sonora potente y un relato visual que enriquece su propuesta. “Desde Rusia con Amor” ya está disponible en plataformas digitales junto a su videoclip oficial.